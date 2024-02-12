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家有惡鄰｜躁鄰居投訴有「噪音」　凌晨敲牆報復𨋢口爆粗鬧人　少女憂患病報警一原因難立案　

健康資訊 09:30 2024/02/12

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家居噪音滋擾，不但影響生活質素，嚴重更會影響情緒。內地女一家搬進新買的單位，豈料隔壁來了惡鄰居，投訴女事主一家經常在夜深發出噪音，讓女事主一家大感無辜。鄰居報復行為後來「升級」，繼而深夜敲牆騷擾和破口大罵，導致女事主家無寧日，終於報警求助。讓女事主更驚恐的是，惡鄰居對著警察判若兩人，疑鄰居或患精神病出現幻覺。

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無緣無故被投訴發出噪音

該名23歲內地女在社交平台「小紅書」分享家有惡鄰的煩惱，女事主與媽媽和5歲的妹妹剛入住一個單位，他們為業主。去年12月，隔壁搬來一對30多歲的夫婦，女事主指兩家人「彼此不了解，也沒有任何矛盾」。上月開始，女事主無故被鄰居夫婦投訴，指她們一家人晚上經常發出噪音，但女事主一家只有3個女性居住，平日基本上沒有其他人出入，作息定時，不解為何鄰居會投訴自己發出噪音滋擾，對此感到無辜。

「晚上除了我自己遛狗，沒有人進出，妹妹早睡早起要上學，我媽的作息跟著我妹妹，也就是說晚上吵鬧的事實不存在，他也沒證據。」

一家三口被恐嚇和辱罵

女事主指，男租客曾當面大鬧母親和恐嚇妹妹，導致她們一家三口都躲著他。某一天晚上開始，男租客的行為變本加厲，「每天不間斷的用力敲我房間的牆面」，聲音大到整個房子都聽到，甚至敲至凌晨2時還在騷擾事主一家，「敲完之後還辱罵了我『安靜點！傻X！』」，導致她們一家提心吊膽，晚上難以入睡。女事主憶述，自己當時只是躺在床上玩手機而已，根本沒有發出一點聲音。

一原因警方無法定案

後來，女事主外出遛狗等升降機時迎面碰上男租客，再一次被男租客當面辱罵，故此曾兩度報警求助。但女事主形容男租客「很會偽裝」，在警察面前判若兩人，「變得文質彬彬，細聲細語」，呈現出自己才是受害者的模樣，讓女事主難以令警方立案，

「警察說明沒有人身攻擊的情況下只能去法律訴訟，可是這之間要花的時間和金錢呢？這之間他的行為呢？下一次在碰到他，如果直接攻擊我，或者用陰招報復我們呢？」

女事主懷疑鄰居患有精神分裂症，且自己下個月就要準備出國讀書，不放心家裡只剩下媽媽和妹妹，擔心她們或有危險，遂向網民求救。有網民對於女事主的經歷表示同情，建議女事主要先弄清楚噪音的來源，對症下藥，否則雙方難以達成共識。亦有網民建議女事主搬家，「這種事情除了搬家再沒有別的辦法」，惟女事主透露自己剛搬進新家，不想貿貿然再搬屋。

精神分裂症8大病徵

根據本港醫院管理局資料，精神分裂症（Schizophrenia）是一種腦部疾病，屬於重性精神病之一，每一百人當中便有一人患上。患者多於年輕時首次發病，但任何年齡人士均有機會患上，男女患者比例相約。很多人誤以為精神分裂症病人有多重性格或性格分裂，其實疾病主要是影響患者的精神和思想，導致行為表現異常 , 而病者只有一種性格。患者一般會出現8大病徵，當中分為「陽性病徵」和「陰性病徵」兩大類，患者會出現兩類或其中一類病徵：

  • 陽性病徵：又稱「急性病徵」，指一些不正常、脫離現實的思想、感官，會導致病者有不正常的行為表現。
  • 陰性病徵：又稱「慢性病徵」，相對於「陽性病徵」較難察覺，一般在患者的陽性病徵消減後變得明顯。如病情惡化，會影響病者的工作能力或自我照顧能力。

 

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據醫管局指，精神分裂症患者如沒有接受適當治療，可能會嚴重影響病者的情緒、行為、以及日常生活。病人可能會出現抑鬱情緒、自毀、甚至自殺的行為。

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