聲夢小花丨鍾柔美勇奪學校運動會跳高銀牌　 Yumi文武雙全深受網民喜愛【多圖】

▲ 鍾柔美（Yumi）好叻女！

「聲夢小花」鍾柔美（Yumi）擁有甜美外表兼白滑長腿，深受網民正評，就連ERROR成員保錡也狂Like Yumi的靚相！

身為應屆DSE考生的Yumi，早前參加了中學生涯最後一個校運會，更獲得一面跳高銀牌，她指：「估唔到自己會攞。」

聲夢小花｜鍾柔美有方法令溫書時更快入腦？ 美女學霸Yumi曾考全班第一名

鍾柔美奪校運會跳高銀牌

Yumi在IG分享自己在學校運動會的開心時刻，她晒出與同學們的合照，又有咬著獎牌的自拍片，她寫道：

中學生涯最後嘅運動會 ✨

Last sports day in this secondary school life🥹

Love my bestiessss🤍



估唔到自己會攞🥈😂🧏🏻‍♀️

A great experience🥰

Thank you all!🙏🏻

潘靜文（Sherman）留言大讚Yumi「返學都咁靚點得架」，粉絲們就指：「靚靚Yumi嘅校園風」、「文武雙全，叻女」、「恭喜yumi最後的運動會有完滿結局，咁靚女仲唔係校花？」、「妳果然潛力無限」。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

Yumi中五考全班第一

Yumi過往曾透露自己因上學、補習、補課，每天只睡5、6小時，壓力兼睡眠不足！

有意在香港修讀工商科的Yumi，相當「識諗」，強調學業放在首位！Yumi就曾在中五時曾考獲全班第一名，顯然懂得分配學業、工作的投放時間，也具備不錯的抗壓能力呢！

▼ 點擊圖片放大 +15 +14

Yumi童星出身

Yumi是一名混血兒，為家燕媽媽藝術中心的畢業生，並曾為組合Honey Bees成員之一。

年紀輕輕的她已擁有不少舞台表演、演出經驗，如曾於TVB劇集《收規華》演女主角梁芯（楊茜堯飾演）的童年版。

在2020年，Yumi參加TVB歌唱選秀節目《聲夢傳奇》，憑穩定表現獲季軍，於2022年2月4日推出首支個人單曲《Breakin' My Heart》，並奪新城《勁爆新人》、十大中文金曲 《最有前途女新人》優異獎。

在2024年初的《萬千星輝頒獎典禮2023》，Yumi成為「最具潛質新人獎」得主之一。

最新影片推介：丁子朗冼靖峰專訪

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5