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聲夢小花丨鍾柔美勇奪學校運動會跳高銀牌　 Yumi文武雙全深受網民喜愛【多圖】

娛樂 17:35 2024/02/08

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熱門 美斯 新手爸媽 會員有獎 農曆新年2024 狀王之王 高才通 金像奬2024 中一面試 區區有好校 名校專區

鍾柔美（Yumi）好叻女！

「聲夢小花」鍾柔美（Yumi）擁有甜美外表兼白滑長腿，深受網民正評，就連ERROR成員保錡也狂Like Yumi的靚相！

身為應屆DSE考生的Yumi，早前參加了中學生涯最後一個校運會，更獲得一面跳高銀牌，她指：「估唔到自己會攞。」

聲夢小花｜鍾柔美有方法令溫書時更快入腦？　美女學霸Yumi曾考全班第一名

鍾柔美奪校運會跳高銀牌

Yumi在IG分享自己在學校運動會的開心時刻，她晒出與同學們的合照，又有咬著獎牌的自拍片，她寫道：

中學生涯最後嘅運動會 ✨
Last sports day in this secondary school life🥹
Love my bestiessss🤍

估唔到自己會攞🥈😂🧏🏻‍♀️
A great experience🥰
Thank you all!🙏🏻

潘靜文（Sherman）留言大讚Yumi「返學都咁靚點得架」，粉絲們就指：「靚靚Yumi嘅校園風」、「文武雙全，叻女」、「恭喜yumi最後的運動會有完滿結局，咁靚女仲唔係校花？」、「妳果然潛力無限」。

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Yumi中五考全班第一

Yumi過往曾透露自己因上學、補習、補課，每天只睡5、6小時，壓力兼睡眠不足！

有意在香港修讀工商科的Yumi，相當「識諗」，強調學業放在首位！Yumi就曾在中五時曾考獲全班第一名，顯然懂得分配學業、工作的投放時間，也具備不錯的抗壓能力呢！

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Yumi童星出身 

Yumi是一名混血兒，為家燕媽媽藝術中心的畢業生，並曾為組合Honey Bees成員之一。 

年紀輕輕的她已擁有不少舞台表演、演出經驗，如曾於TVB劇集《收規華》演女主角梁芯（楊茜堯飾演）的童年版。 

在2020年，Yumi參加TVB歌唱選秀節目《聲夢傳奇》，憑穩定表現獲季軍，於2022年2月4日推出首支個人單曲《Breakin' My Heart》，並奪新城《勁爆新人》、十大中文金曲 《最有前途女新人》優異獎。

在2024年初的《萬千星輝頒獎典禮2023》，Yumi成為「最具潛質新人獎」得主之一。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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