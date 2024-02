聲夢小花丨鍾柔美勇奪學校運動會跳高銀牌　 Yumi文武雙全深受網民喜愛【多圖】

「聲夢小花」鍾柔美(Yumi)擁有甜美外表兼白滑長腿,深受網民正評,就連ERROR成員保錡也狂Like Yumi的靚相!

身為應屆DSE考生的Yumi,早前參加了中學生涯最後一個校運會,更獲得一面跳高銀牌,她指:「估唔到自己會攞。」

聲夢小花|鍾柔美有方法令溫書時更快入腦? 美女學霸Yumi曾考全班第一名

鍾柔美奪校運會跳高銀牌

Yumi在IG分享自己在學校運動會的開心時刻,她晒出與同學們的合照,又有咬著獎牌的自拍片,她寫道:

中學生涯最後嘅運動會 ✨

Last sports day in this secondary school life🥹

Love my bestiessss🤍



估唔到自己會攞🥈😂🧏🏻‍♀️

A great experience🥰

Thank you all!🙏🏻