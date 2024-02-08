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【新春好去處】大年初三利東街文化匯演　西班牙舞團、德國高蹺隊登場助慶

社會 16:11 2024/02/08

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熱門 美斯 新手爸媽 會員有獎 農曆新年2024 狀王之王 高才通 金像奬2024 中一面試 區區有好校 名校專區

德國8人踩高蹺團隊 Universe of Lights 的表演，將化身夢幻的移動燈飾，配合詩意洋溢的肢體律動，營造妙不可言的流動光影效果。（大會提供）

甲辰龍年伊始，利東街事隔7年將再度舉辦「新春節慶巡遊」文化匯演，於2月12日（年初三）傍晚以歡樂喜慶的歌舞鬧春，同賀新歲。

點擊圖片放大

Golden Dream 為西班牙首屈一指的10人舞團，曾連續多年在西班牙托雷維耶嘉年華及意大利聖雷莫嘉年華獲得獎項，將穿上華麗的嘉年華舞衣，施展渾身解數，在熱情奔放的拉丁美洲音樂襯托下熱舞。

來自德國的8人踩高蹺團隊 Universe of Lights 的表演，將化身夢幻的移動燈飾，配合詩意洋溢的肢體律動，營造妙不可言的流動光影效果。

除了國際性表演外，本地代表王仁曼芭蕾舞學校及 SDM 爵士芭蕾舞學院更將分別帶來俏皮可愛的芭蕾舞及注入中國舞元素的爵士舞表演與大家賀新春，財神爺亦會到場大派賀年糖果及祝福，跟大家握手拍照，傳遞好運氣及財氣，祝福大家豐衣足食。

  • 日期：2024年2月12日 （星期一）
  • 地點：灣仔利東街中庭
  • 時間：5：30pm

利東街於2024年2月1日至3月10日期間，以「褔魚燈海‧金龍獻歲」為主題，將200米的林蔭大道改造成新春燈籠海，金光閃閃的福運金魚燈籠穿梭於800個如意燈籠之中。利東街中庭亦設有一條金光閃耀、長達8米的巨龍裝置。

利東街新春呈獻「褔魚燈海‧金龍獻歲」

  • 開放日期：2024年2月1日至3月10日
  • 開放時間：上午10時至晚上11時 （每日下午5時亮燈）

醒獅表演

  • 日期：2024年2月10日及11日（年初一、二）
  • 2024年2月10日（年初一）1pm-1：15pm，2：15pm-2：30pm
  • 2024年2月11日（年初二）5pm-5：15pm，6：15pm-6：30pm

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記者：陳麗娜

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