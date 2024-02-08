趙雅芝、譚詠麟等亮相央視介紹中國詩畫　港台有得睇

▲ 譚詠麟朗誦《定風波》。（央視圖片）

內地大型文化節目《詩畫中國》，去年獲選第60屆「亞洲—太平洋廣播電視聯盟獎」的「電視娛樂節目獎」。不少港星如校長譚詠麟、阿姐汪明荃、影后惠英紅等均有份出演。其中，譚詠麟就用歌聲襯托蘇東坡畫作《瀟湘竹石圖》，朗誦《定風波》，讓觀眾感到眼前一亮。該節目於2月11日起在港台電視 31 播映。

《詩畫中國》以中國經典名畫作為內容載體和特定場景，與詩詞、音樂、戲劇、舞蹈等藝術形式跨界融合，加上創新科技，以嶄新視角帶領觀眾，感受博大精深的中華文化。

節目中不乏熟悉面孔，少有露面的趙雅芝以優雅的姿態沖泡中國茶，獲不少網民大讚「茶香人美」；汪明荃穿起旗袍，與香港故宮文化博物館館長吳志華一同介紹國家一級文物：南宋趙伯駒的《江山秋色圖》卷，並於二十多位香港學生用粵語朗誦古詩；惠英紅則穿起古裝服飾，還原南宋風俗畫《雜劇〈打花鼓〉圖》中的雜劇藝人形象；此外，武打演員樊少皇，一展自幼習武的功架，以一剛一柔與世界太極拳冠軍楊德戰拳腳交鋒，彰顯清代著名書畫家鄭板橋所繪的《竹石圖》軸中，竹之高風亮節品格。

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責任編輯：趙居逸