恐怖意外｜7旬翁擁千次跳傘經驗　半空隊形訓練遇降落傘失靈　一原因高空直墮地面亡

▲ 美國一名擁千次跳傘經驗7旬老翁近日訓練時遇上降落傘失靈，從萬呎高空直墜地面死亡。

高空跳傘、滑翔傘等極限運動雖然刺激，但風險亦高，容易發生意外。美國亞利桑那州一名擁有上千次跳傘經驗的73歲老翁近日進行跳傘時，自飛機跳下後卻在半空發現降落傘失靈，他最終不幸直墮地面，經送院搶救後不治。

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綜合外媒報道，73歲的Terry Gardner上月31日與另外3名同樣有跳傘經驗的友人在埃落伊市（Eloy）一同參加跳傘活動，他們原本計劃在14,000尺的高空進行編列隊形訓練，但未能成功。

Terry Gardner隨後嘗試打開降落傘，不料卻發現降落傘卡住，導致他從高空直接摔落地面，受到重傷。他隨即緊急被送往醫院搶救，惟最終回天乏術，其他3人則平安降落地面。

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意外發生後，亞利桑那州跳傘協會（Skydive Arizona）發表聲明，表示死者是一名經驗豐富的跳傘運動員，跳傘次數多達數千次；而事發當日天氣條件優秀，並不存在惡劣天氣的因素，死者身上也帶有齊全裝備，但他在事故發生當下卻沒有打開備用降落傘，案發原因仍在調查中。

美國聯邦航空管理局（Federal Aviation Administration officials，FAA）官員表示，將會調查降落傘的包裝方式，以及飛行員和飛機的飛行是否有符合規定。若FAA沒有發現任何違反監管規定的證據，案件就會交由當地警方負責。

事實上，這已是美國近一個月內第3宗類似事故，1月14日就曾有一個熱氣球意外在埃落伊市空中墜落，導致4人死亡、1人重傷。另一宗意外則發生於1月27日，一名36歲男子在科羅拉多州跳傘時死亡，當地官員稱，該名男子身穿鼠裝衣，然而落地前主降落傘和備用降落傘疑似出現故障，導致他無法順利降落，最後重擊地面身亡。

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