  • 28°C
香港時間 : 2024516日 (Thu) 14:09
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 東張西望 超市大搜查 九龍城寨之圍城 名校專區 癌症殺手 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【TOPick x 大地海外升學】3月2日海外升學暨職業導向展覽 - 7場專家講座 、3個好玩工作坊 、20多間海外院校坐陣 - 網羅全方位資訊

特約

發布時間： 2024/02/15 00:00

最後更新： 2024/02/26 17:33

分享：

分享：

熱門 東張西望 超市大搜查 九龍城寨之圍城 名校專區 癌症殺手 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎

負笈海外擴闊國際視野是不少莘莘學子以至在職進修人士的理想，惟面對不同的升學熱點、院校，以至覆蓋多元專業的課程，往往難以抉擇。有見及此，TOPick夥拍大地海外升學為會員舉辦「TOPick 接軌全球：海外升學暨職業導向展覽」，邀得多個界別的專家分享職涯規劃及各地學制等重點資訊；同場更有逾20間海外院校即場提供諮詢服務，助籌劃升學人士做好充分準備。

這項覆蓋全面的大型海外升學暨職業導向展覽，將於3月2日在尖沙咀香港金域酒店Crystal Ballroom舉行，既為有志前赴海外升學或進修的人士度身訂造，也適合正協助升中子女選擇寄宿學校的家長參與。當日的講座內容相當豐富而充實，率先由大地海外升學分行業務總監Florence Shek以「360度認識: 英美、澳加、紐升學」為主題的講座打響頭炮，助出席人士掌握英國、美國、澳洲、加拿大及紐西蘭等各個熱門升學地點的學制、學費、學校類型和住宿等注意事項，從而作出最合適的選擇。

特設嘉賓講座  廣邀專家分享 

除升學專家外，講座嘉賓更來自不同專業界別，讓參與者可獲得一系列與海外升學及生活相關的實用資訊。其中澳洲昆士蘭州貿易投資局(香港)總監Ms Tanya Dillon將闡述當地教育系統及未來發展藍圖，如創新教學方法、學生福祉計劃及就業前景等。另亦有澳洲名校University of Sydney獸醫系雙學位一級榮譽畢業的TVB藝人梁菁琳、許嫣醫生、人氣律師 IG@Mylawyerhk、Ms Moon Lui, 創意宣傳制作、多媒體公司創辦人，以趣味方式暢談晉身不同專業所需的學歷和技能等。

講座又邀來有「超級奶爸」之稱的何基佑（Kay Ho），就多項在海外升學中最受關注的親子議題，包括如何與子女加強溝通、鼓勵子女暢所欲言、海外教育的優勢，以及父母在適當時間放手的心理準備等，暢談個人心得及作出建議，讓家長能有效培養子女的獨立個性，以便可更好地適應海外的升學生活。

逾20間院校參與   即場提供諮詢

此外，活動當日將有超過20間海外院校代表進駐會場，即場解答各種升學及選校疑問，並接受免費諮詢。同場並設三大免費工作坊，分別提供AI姿勢分析與運動受傷風險評估、飛行模擬器體驗，以及外籍老師即場1對 1的英語面試與實踐練習。

由即日起至2月28日下午6時，只須填妥並提交完成所有問題的網上登記表格（ https://bitly.ws/3dfni ），即有機會於2月29日前收到TOPick以電郵提供換領憑證（先到先得及必須同意接收TOPick及大地的推廣訊息），包括由大地升學會提供的 $100超市現金券作為入場禮物，在活動當日到現場領取。

「TOPick x 大地海外升學 接軌全球：海外升學暨職業導向展覽」INFO

參展機構：逾20間英/美/澳/加/紐中學、銜接課程、大學
日期：3月2日（星期六）
時間：上午11時至下午4時
地點：尖沙咀香港金域酒店Crystal Ballroom

登記方法：

1.    下載、開啟hket App及成為TOPick會員
2.    按此登入相關網址填妥登記表記格並完成所有問題  
3.    須同意接收TOPick及大地的推廣訊息
4.    提交登記表格

條款及細則：
-    參加者一參與本活動即視為已同意以下條款及細則。
-    參加者必須完成是次活動的所有步驟。
-    每位參加者只可參加壹次。
-    香港經濟日報集團及贊助商之員工及家屬不得參加。
-    活動相關的日期及時間均以香港時間及本公司的伺服器時間為準。
-    資料傳送過程中產生任何問題，《TOPick》概不負責。
-    參加者提交之內容嚴禁抄襲、使用不當用語、虛構、挑釁或誤導，違者將被取消資格。
-    凡參加遊戲，均須提供正確個人資料，未有提供資料、資料有誤或重複參加者，其參加資格將被取消。
-    是次活動禮品先到先得，即刻報名。
-    被選出的參加者，將於 2024年 2月 29日（星期四 ）或之前，在所登記的電郵內，收到是次活動的「得獎電郵」通知書。如沒有收到「得獎電郵」，即代表閣下未能勝出是次活動，對未能獲獎者，將不會作個別通知。
-    有關活動 / 獎品及禮品不能兌換現金或不可兌換其他產品。
-    得獎者需確定所提供的個人資料無誤，因未能聯絡或資料出錯得獎者未能領取獎品，主辦機構概不負責，而有關獎品將作廢，其他參加者不能補上。
-    如發現參加者以空號或假帳戶參加，或以任何方式擾亂或操控遊戲，主辦機構有權取消有關人士的參加資格，而毋須事先通知、作出解釋或補償。
-    主辦機構對未能獲獎者，將不會作個別通知。
-    有關商戶於是次活動提供的產品及服務質素，《TOPick》概不負責。
-    如有任何爭議，《TOPick》保留最終權利。

(特約)

最高瀏覽

美食速報｜3間過江龍食店進軍香港　海南椰子雞+重慶小麵+日本炭燒牛
美食速報｜3間過江龍食店進軍香港　海南椰子雞+重慶小麵+日本炭燒牛
急症室最長等候時間（05月16日 時間12:05）
急症室最長等候時間（05月16日 時間12:05）
【天氣預報】天文台料南海西南季候風爆發 　預測下周初有狂風雷暴
【天氣預報】天文台料南海西南季候風爆發 　預測下周初有狂風雷暴
【公務員加薪】薪趨淨指標據報出爐　低5.47%中4.32%高4.01%
【公務員加薪】薪趨淨指標據報出爐　低5.47%中4.32%高4.01%
東張西望何伯丨「新何太」18歲兒子現身　坦白直指何伯：阿叔臨老入花叢
東張西望何伯丨「新何太」18歲兒子現身　坦白直指何伯：阿叔臨老入花叢