【TOPick x 大地海外升學】3月2日海外升學暨職業導向展覽 - 7場專家講座 、3個好玩工作坊 、20多間海外院校坐陣 - 網羅全方位資訊

負笈海外擴闊國際視野是不少莘莘學子以至在職進修人士的理想，惟面對不同的升學熱點、院校，以至覆蓋多元專業的課程，往往難以抉擇。有見及此，TOPick夥拍大地海外升學為會員舉辦「TOPick 接軌全球：海外升學暨職業導向展覽」，邀得多個界別的專家分享職涯規劃及各地學制等重點資訊；同場更有逾20間海外院校即場提供諮詢服務，助籌劃升學人士做好充分準備。

這項覆蓋全面的大型海外升學暨職業導向展覽，將於3月2日在尖沙咀香港金域酒店Crystal Ballroom舉行，既為有志前赴海外升學或進修的人士度身訂造，也適合正協助升中子女選擇寄宿學校的家長參與。當日的講座內容相當豐富而充實，率先由大地海外升學分行業務總監Florence Shek以「360度認識: 英美、澳加、紐升學」為主題的講座打響頭炮，助出席人士掌握英國、美國、澳洲、加拿大及紐西蘭等各個熱門升學地點的學制、學費、學校類型和住宿等注意事項，從而作出最合適的選擇。



特設嘉賓講座 廣邀專家分享



除升學專家外，講座嘉賓更來自不同專業界別，讓參與者可獲得一系列與海外升學及生活相關的實用資訊。其中澳洲昆士蘭州貿易投資局(香港)總監Ms Tanya Dillon將闡述當地教育系統及未來發展藍圖，如創新教學方法、學生福祉計劃及就業前景等。另亦有澳洲名校University of Sydney獸醫系雙學位一級榮譽畢業的TVB藝人梁菁琳、許嫣醫生、人氣律師 IG@Mylawyerhk、Ms Moon Lui, 創意宣傳制作、多媒體公司創辦人，以趣味方式暢談晉身不同專業所需的學歷和技能等。

講座又邀來有「超級奶爸」之稱的何基佑（Kay Ho），就多項在海外升學中最受關注的親子議題，包括如何與子女加強溝通、鼓勵子女暢所欲言、海外教育的優勢，以及父母在適當時間放手的心理準備等，暢談個人心得及作出建議，讓家長能有效培養子女的獨立個性，以便可更好地適應海外的升學生活。



逾20間院校參與 即場提供諮詢



此外，活動當日將有超過20間海外院校代表進駐會場，即場解答各種升學及選校疑問，並接受免費諮詢。同場並設三大免費工作坊，分別提供AI姿勢分析與運動受傷風險評估、飛行模擬器體驗，以及外籍老師即場1對 1的英語面試與實踐練習。

由即日起至2月28日下午6時，只須填妥並提交完成所有問題的網上登記表格（ https://bitly.ws/3dfni ），即有機會於2月29日前收到TOPick以電郵提供換領憑證（先到先得及必須同意接收TOPick及大地的推廣訊息），包括由大地升學會提供的 $100超市現金券作為入場禮物，在活動當日到現場領取。

「TOPick x 大地海外升學 接軌全球：海外升學暨職業導向展覽」INFO

參展機構：逾20間英/美/澳/加/紐中學、銜接課程、大學

日期：3月2日（星期六）

時間：上午11時至下午4時

地點：尖沙咀香港金域酒店Crystal Ballroom

登記方法：

1. 下載、開啟hket App及成為TOPick會員

2. 按此登入相關網址填妥登記表記格並完成所有問題

3. 須同意接收TOPick及大地的推廣訊息

4. 提交登記表格

條款及細則：

- 參加者一參與本活動即視為已同意以下條款及細則。

- 參加者必須完成是次活動的所有步驟。

- 每位參加者只可參加壹次。

- 香港經濟日報集團及贊助商之員工及家屬不得參加。

- 活動相關的日期及時間均以香港時間及本公司的伺服器時間為準。

- 資料傳送過程中產生任何問題，《TOPick》概不負責。

- 參加者提交之內容嚴禁抄襲、使用不當用語、虛構、挑釁或誤導，違者將被取消資格。

- 凡參加遊戲，均須提供正確個人資料，未有提供資料、資料有誤或重複參加者，其參加資格將被取消。

- 是次活動禮品先到先得，即刻報名。

- 被選出的參加者，將於 2024年 2月 29日（星期四 ）或之前，在所登記的電郵內，收到是次活動的「得獎電郵」通知書。如沒有收到「得獎電郵」，即代表閣下未能勝出是次活動，對未能獲獎者，將不會作個別通知。

- 有關活動 / 獎品及禮品不能兌換現金或不可兌換其他產品。

- 得獎者需確定所提供的個人資料無誤，因未能聯絡或資料出錯得獎者未能領取獎品，主辦機構概不負責，而有關獎品將作廢，其他參加者不能補上。

- 如發現參加者以空號或假帳戶參加，或以任何方式擾亂或操控遊戲，主辦機構有權取消有關人士的參加資格，而毋須事先通知、作出解釋或補償。

- 主辦機構對未能獲獎者，將不會作個別通知。

- 有關商戶於是次活動提供的產品及服務質素，《TOPick》概不負責。

- 如有任何爭議，《TOPick》保留最終權利。



(特約)