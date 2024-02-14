飲食攻略︱情人節送朱古力易致肥？ 比拼5款熱門送禮朱古力　營養師拆解成分教揀健康之選

▲ 情人節送朱古力易致肥？ 比拼5款熱門送禮朱古力，營養師拆解成分教揀健康之選。

今日（14日）是情人節，除了滿街玫瑰花，不少情侶之間更會贈送象徵甜甜蜜蜜的「朱古力」應節。市面上琳琅滿目的朱古力品牌，若不想吃肥另一半，該如何挑選美味又健康的款式？朱古力的卡路里數值低，是否就代表不易致肥？

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英國營養協會註冊營養學家陳穎琪（Kritney Chan）接受本報訪問，拆解了5款市面上熱門的朱古力品牌送禮之選，分析每款當中營養價值，包括熱量、脂肪和糖份含量（每粒計算）：

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不能單看熱量衡量健康價值

就以上5款朱古力的熱量排行來看，「Venchi Chocoviar 開心果朱古力」熱量最高，而最低卡的是「明治巧克力效果 CACAO 72%」。但Kritney提醒大家，在選購朱古力時，不能單看熱量來衡量健康價值。選購時應注意兩個事項：

1. 朱古力的類別

朱古力是由可可豆製成，可可豆含有豐富的抗氧化成份，如可可多酚、黃烷醇、花青素和原花青素等，亦有礦物質鈣、鉀、鎂，適量攝取對人體健康有益。

在朱古力主要類別中，「黑朱古力」含較高的可可濃度、較少的糖或其他添加劑，相比「牛奶朱古力」和「白朱古力」更為健康。而純度較高的朱古力對身體有以下好處：

提升幸福感：可可豆中的成分能刺激大腦中的快樂神經傳遞物質，如血清素和多巴胺，有穩定情緒，令人快樂、抗焦慮、減壓等效果。

改善心血管健康：可可中的抗氧化多酚有助預防心血管疾病，包括改善體內壞膽固醇水平。

比較以上5款朱古力的熱量、脂肪和糖分，值得注意的是，「Venchi Chocoviar 開心果朱古力」的熱量雖然最高，主要原因是添加了開心果：

「開心果或其他果仁含有較多的不飽和脂肪酸，對心血管健康有幫助。但因為果仁脂肪高，所以拉高了此款朱古力的總熱量。唯若選擇黑朱古力配果仁，會對健康更有益。」

至於「ROYCE草莓生朱古力」和「明治巧克力效果 CACAO 72%」的熱量相對較低，不過就健康價值而言，熱量低的款式不代表最健康。例如「ROYCE草莓生朱古力」的熱量雖然較「Venchi -70% Cremino 黑朱古力」低，但前者成份主要為鮮奶油，而後者則是以可可膏(Cocoa mass)為主，朱古力成分會較多，反更具營養價值。

2. 朱古力的食用份量

就單粒朱古力熱量來看，「明治巧克力效果 CACAO 72%」雖然在5款朱古力中熱量最低，實際上受食用份量影響。舉例而言，「Venchi -70% Cremino 黑朱古力」1粒為12g，「明治巧克力效果 CACAO 72%」1粒為5g，即是後者每2粒才等於1粒「Venchi -70% Cremino 黑朱古力」。因此只要注意食用份量，適當進食，這兩款都是較好的選擇。

「健康朱古力」4大選購重點

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哪類人不宜多吃？

Kritney表示，黑朱古力或果仁黑朱古力，雖然健康但也不建議長期過量攝取，每次適量進食便可；建議份量為每天約30克。而牛奶朱古力和白朱古力則含有較高的糖分，有高血糖和高血壓的人士，需注意血糖及血壓值起伏。

除此之外，Kritney提醒，在情人節吃朱古力雖能從中獲取甜蜜滋味，令人倍感開心幸福；但要注意，高糖分的朱古力會造成血糖起伏，心情則容易受影響而大起大落。因此，不建議單靠進食朱古力來獲取開心情緒，尤其若長期感到悶悶不樂的朋友。最好是能適當地讓身心休息一下，有需要可尋求專業人士或信任的人聊天疏解心情。

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責任編輯：張沛