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親子回憶︱締造親子情感上的溫暖記憶 令孩子有安全的歸屬感

育兒資訊 16:45 2024/02/08

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小兒好喜歡說這句話：「Let’s create some memories for our family!」

每逢星期日教會結束，總要和爸爸去食炸雞，這是他和爸爸一起 create 的Daddy time溫馨回憶。

我家是火鍋忠粉，一些沒有特別節目的週末晚上，不分四季都會打邊爐，而且會一家哄在大圓茶几一邊看電視一邊打，火鍋是我家的團魂。

打從大兒子識行識走的聖誕節，我們一家必齊齊開箱，把一年一度的聖誕樹和裝飾拿出來佈置聖誕，這是must do的。

除夕家中倒數、新年一起寫揮春；有客人來晚飯，兒子們便擺枱、放音樂；有些星期五晚上買外賣串燒宵夜………..這些生活的點點滴滴，算是我家的習俗吧。

有人說這是儀式感，或家庭傳統（Family Traditions )，我倒認為是建立屬於我們的共同回憶，溫溫暖暖的保存在彼此的心中。

最近和一班年輕父母也分享這個話題，我問他們有否記起兒時和爸媽一起做些什麼的溫馨回憶，大部份父母都想了好一陣子，卻說不出話來。

事實要列出爸媽和他們做過些什麼事是很容易的，但要聯繫到「溫馨」這個感受卻有點難度。

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亞洲父母比較內斂，不擅流露情感，加上上一代很勤奮忙碌地工作，所以和子女的活動都是十分功能性的，例如照顧他們起居飲食升學就業等，只要養大他們就好了：不太會說心事，亦不着意感受，因此，比較難於掀起這些年輕父母情感上的溫暖記憶。

有些研究指出，建立家庭傳統會加強親子聯繫，令孩子有安全的歸屬感，我是十分認同的。

我常常和年輕父母們分享，不要把週末的時間集中在子女的學業上，要他們做到些什麼。倒不如進行一些給孩子快樂回憶的家庭活動，做些能夠待他們長大後想起仍然覺得溫暖的事情，好過只記得在週末忙補習和上興趣班。

我日常的工作是幫助因各種問題而輟學的少年，他們要來我那裏上課，我總會把我的班房設計得舒適，坐舒服的沙發、播輕鬆的音樂、玩些他們喜歡的桌遊、吃些他們喜歡的零食、談些他們喜歡的話題………。

很快地，少年喜愛了這個房間，也喜歡在這裏渡過的時光。過了些時間，他們可以到另一個課室正式上課，少年總愛在小息時過來我的班房，我記得其中一位過來坐吓的少年咪起雙眼地說：「我想坐低再好好感受吓個氣氛！」

家庭傳統也好、日常瑣事也好，給下一代美好的回憶是一份無價的祝福。這個新年開始，刻意地和家人create some memories，營造一些大家都會享受的氣氛，快樂的記憶便會開始發生，孩子一世也會記住。

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撰文 : Esther Chu 我家孩子不上幼稚園

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