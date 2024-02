親子回憶︱締造親子情感上的溫暖記憶 令孩子有安全的歸屬感

小兒好喜歡說這句話:「Let’s create some memories for our family!」

每逢星期日教會結束,總要和爸爸去食炸雞,這是他和爸爸一起 create 的Daddy time溫馨回憶。

我家是火鍋忠粉,一些沒有特別節目的週末晚上,不分四季都會打邊爐,而且會一家哄在大圓茶几一邊看電視一邊打,火鍋是我家的團魂。

打從大兒子識行識走的聖誕節,我們一家必齊齊開箱,把一年一度的聖誕樹和裝飾拿出來佈置聖誕,這是must do的。

除夕家中倒數、新年一起寫揮春;有客人來晚飯,兒子們便擺枱、放音樂;有些星期五晚上買外賣串燒宵夜………..這些生活的點點滴滴,算是我家的習俗吧。

有人說這是儀式感,或家庭傳統(Family Traditions ),我倒認為是建立屬於我們的共同回憶,溫溫暖暖的保存在彼此的心中。

最近和一班年輕父母也分享這個話題,我問他們有否記起兒時和爸媽一起做些什麼的溫馨回憶,大部份父母都想了好一陣子,卻說不出話來。

事實要列出爸媽和他們做過些什麼事是很容易的,但要聯繫到「溫馨」這個感受卻有點難度。

亞洲父母比較內斂,不擅流露情感,加上上一代很勤奮忙碌地工作,所以和子女的活動都是十分功能性的,例如照顧他們起居飲食升學就業等,只要養大他們就好了:不太會說心事,亦不着意感受,因此,比較難於掀起這些年輕父母情感上的溫暖記憶。

有些研究指出,建立家庭傳統會加強親子聯繫,令孩子有安全的歸屬感,我是十分認同的。

我常常和年輕父母們分享,不要把週末的時間集中在子女的學業上,要他們做到些什麼。倒不如進行一些給孩子快樂回憶的家庭活動,做些能夠待他們長大後想起仍然覺得溫暖的事情,好過只記得在週末忙補習和上興趣班。

我日常的工作是幫助因各種問題而輟學的少年,他們要來我那裏上課,我總會把我的班房設計得舒適,坐舒服的沙發、播輕鬆的音樂、玩些他們喜歡的桌遊、吃些他們喜歡的零食、談些他們喜歡的話題………。

很快地,少年喜愛了這個房間,也喜歡在這裏渡過的時光。過了些時間,他們可以到另一個課室正式上課,少年總愛在小息時過來我的班房,我記得其中一位過來坐吓的少年咪起雙眼地說:「我想坐低再好好感受吓個氣氛!」

家庭傳統也好、日常瑣事也好,給下一代美好的回憶是一份無價的祝福。這個新年開始,刻意地和家人create some memories,營造一些大家都會享受的氣氛,快樂的記憶便會開始發生,孩子一世也會記住。

