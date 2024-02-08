尾牙風波丨打工仔食完尾牙集體辭職　老闆6字真言激嬲員工

▲ 打工仔食完尾牙集體辭職，老闆6字真言激嬲員工。

臨近歲晚，許多公司都會辦尾牙、團年飯等活動慰勞員工。但早前有網民分享，自己參加了公司春茗，並形容是超寒酸，只得一些椰菜、粟米及幾盒肉片，認為如此寒酸，不如不要辦春茗。亦有網民分享親身經歷，指自己公司的春茗飯局同樣寒酸，而飯局上老闆一個問題即「辣㷫」同事，員工隨後集體辭職，公司亦因此倒閉。

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有網民在網上討論區「Dcard」發帖，指自己公司的尾牙「超寒酸」，竟然只是在公司「煮一鍋火鍋而已」，而重點是火鍋材料還要是客戶送的：「公司只買一些高麗菜、玉米，幾盒肉片加而已」，使他相當無奈，更直言：「弄這樣，乾脆不辦還比較好」。

帖文一出，隨即立引起網民熱烈議論。有網民就分享自己的慘痛經歷，表示自己曾在一間連鎖平價餐廳食尾牙，食完老闆問員工「要不要休兩個月」，原因只是為「節省年尾花紅」，令一眾員工在食完春茗後就集體離職，公司也因此倒閉。

另有網民表示，自己公司根本連尾牙也沒有：「沒事，我們公司連尾牙都沒有」、「我公司連尾牙都沒有，好幾千人的大公司喔」，點擊睇更多網民留言：

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責任編輯：王明芳