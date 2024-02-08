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農曆新年2024︱12生肖除夕年三十增運大法做啱旺成年　屬蛇用1物泡澡去衰運屬猴咁做發大財

家事百科 17:16 2024/02/08

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12生肖除夕年三十增運大法。

【農曆新年/年三十/除夕/過年/新年禁忌】明天（9日）是除夕「年三十」，人人都希望新一年行好運，台灣命理專家清水孟國際塔羅小孟老師分享12生肖的除夕增運秘笈，以及當日的運勢和幸運顔色，供大家參考。

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農曆新年2024丨拜年必讀最強親戚關係圖　免費App教小朋友認識三姑六婆

12生肖除夕增運秘笈及運勢

工作：業務服務熱情

感情：與同學聊家常

財運：避免年菜花費

健康：注意腸胃蠕動

幸運色：琥珀色

增運貼士：老鼠喜歡地洞，因此除夕當天要記得關燈睡，放頂帽子在床邊，象徵地洞，就能將躲避兔年所有衰事，迎向龍年。

工作：工作熱情服務

感情：表現獨特魅力

財運：花費支出較多

健康：注意飛沫傳染

幸運色：卡其色

增運貼士：牛吃草，因此要草來助運，建議除夕當天在房間45度角處，放一盆假草或草的列印紙張，就能在龍年發大財，趕走兔年衰運。

工作：營運策略成功

感情：感情穩定愉悅

財運：外出朋友請客

健康：避免過度勞累

幸運色：咖啡色

增運貼士：虎為森林之王，總會站在石頭上，除夕夜睡覺時，將5塊石頭放在床邊，就能「石」來運轉，把兔年所有痛苦拋掉，還能鎮壓煞氣。

工作：懂得思考策略

感情：共組未來家庭

財運：偏財旺買彩券

健康：注意保暖身體

幸運色：奶油色

增運貼士：狡兔有三窟，建議屬兔的朋友於除夕當天，在床頭放3個碗，每個碗都要放硬幣，代表是3個財寶穴，就能碾壓兔年，邁向龍年。

工作：積極主動學習

感情：家庭含飴弄孫

財運：購買福袋賺到

健康：注意肩頸痠痛

幸運色：粉紅色

增運貼士：除夕當天中午在飲水機喝水，趁午時喝下500毫升水，觀想飛龍在天，就能擺脫兔年所有厄運，迎接好運，如同天降甘霖。

工作：事業策略成功

感情：邀約朋友晚餐

財運：洽談合作愉快

健康：減少手機使用

幸運色：金黃色

增運貼士：蛇為屬於沼澤森林，建議屬蛇人士於除夕當晚7時用7片葉子泡澡，就能擺脫兔年所有衰運。

工作：事業貴人運旺

感情：舊情人重逢日

財運：小額投資獲利

健康：山區注意溫差

幸運色：黄绿色

增運貼士：馬得王傳令，屬馬人可於床頭櫃或書桌上放置小旗子，直到初五在收起來，能揮掉兔年衰運，並在龍年呼風喚雨。

工作：新事業新視野

感情：接觸異性機會

財運：兼差多賺財富

健康：不宜過度進食

幸運色：水藍色

增運貼士：屬羊的人外型白淨美麗，在除夕當天打扮漂亮入睡，或擺放白色衣物在床邊，就能擺脫兔年厄運。

工作：職等考試合格

感情：得到異性賞識

財運：摸彩券中獎多

健康：避免太晚入眠

幸運色：暗青色

增運貼士：猴子爬樹木，除夕當天在客廳或床的左右邊（男左女右），擺放開運竹或10根筷子，就能在龍年大發橫財。

工作：業務競爭成功

感情：異性主動靠近

財運：趁年節可兼差

健康：避免油膩食物

幸運色：金色

增運貼士：屬雞的人披彩衣，建議除夕當天買一盒彩色筆，放在書桌上代表文昌光明位，就能大放光彩。

工作：任務順利完成

感情：告白有望成功

財運：可以買刮刮樂

健康：注意手腳冰冷

幸運色：暗紫色

增運貼士：狗忠於人，因此在除夕當天，用紅紙或紅包袋剪5個人型放在床下睡，就能招來貴人。

工作：同事默契十足

感情：獲得異性青睞

財運：購入優惠商品

健康：避免過度久坐

幸運色：深綠色

增運貼士：豬吃雜糧，除夕當天中午或下午，在廚房或房間放一碗糯米或白米，直到初一後再將米丟棄，就能丟棄兔年所有厄運，迎向龍年。

內容獲「小孟老師星座塔羅牌之清水孟」授權轉載。

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責任編輯：王明芳

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