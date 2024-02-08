  • 12°C
香港時間 : 2024208日 (週四) 19:15
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 美斯 新手爸媽 會員有獎 農曆新年2024 狀王之王 高才通 金像奬2024 中一面試 區區有好校 名校專區
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

星二代｜吳彥祖全家出席格林美頒獎禮　10歲女兒遺傳媽媽超模身高愈大愈靚

育兒資訊 17:40 2024/02/08

分享：

分享：

熱門 美斯 新手爸媽 會員有獎 農曆新年2024 狀王之王 高才通 金像奬2024 中一面試 區區有好校 名校專區

吳彥祖帶同Lisa S.和女兒Raven出席格林美頒獎禮，可見10歲女兒遺傳媽媽超模身高，愈大愈靚。

49歲男神吳彥祖近年移居美國發展，名模太太Lisa S.及女兒吳斐然（Raven）一同長居當地。女兒Raven轉眼間已經10歲大，吳彥祖和Lisa S.也很保護女兒，甚少公開女兒的近照。不過，日前吳彥祖一家三口獲邀出席《第66屆美國格林美音樂奬頒獎典禮》，兩夫妻雙雙分享合照，可見女兒面對大場面相當淡定，身型高䠷似足名模媽媽。

最新影片推介：

童學園
校長專訪︱曾為健康停工結婚30年展新里程　聖士提反書院新校長：感謝丈夫支持

吳彥祖和太太Lisa S.日前齊齊在社交平台分享大合照，Lisa S.在帖文中留言：「Grammy Night.」；吳彥祖則用英文寫道，與家人和朋友超級降雨夜出席格林美音樂奬頒獎典禮，度過了一個難忘的夜晚。

吳彥祖與Lisa S.早前曾帶女兒Raven現身公開活動，當時Raven柒有一頭紅髮相當搶鏡。（IG圖片）

身穿型格黑色皮褸的Lisa S.另上載了一張一家三口合照，可見吳彥祖以「鄉謠歌手」打扮出席，頭戴闊邊帽，穿上禮服依然有型。現年10歲的女兒Raven則身穿露肩裝，外表成熟了不少，眼大鼻高愈來愈靚女，更極速長高至爸爸心口，遺傳了名模媽媽的基因。

【型男爸爸】吳彥祖一家遊京都清水寺打扮貼地　9歲女驚現超模身高拎膠袋行街

點擊圖片放大
+9
+8

吳彥祖重視女兒學好中文

型爸吳彥祖是圈中有名的女兒奴，他曾親自為愛女塗指甲油，獲太太Lisa S.大讚「you’re the best dad（你是最好的爸爸）」。女兒快將開學，他又親力親為準備物品，不過，他在亞馬遜訂購的新書包中，竟在前面的小格內發現一塊M巾，他拍下照片控訴。當時網民懷疑書包是二手，著他退回。

洪金寶前妻︱洪天明韓裔母激罕現身賀孫仔11歲生日　離婚30年作風低調氣質依然

雖然一家三口長居美國，但吳彥祖一直要求女兒學好中文。從幼稚園時期，他已為女兒報讀中文學校，當時他說：「我希望她能學中文，因爲我唯一後悔自己不會中文，所以不希望她長大會後悔。」此外，精通馬術的Lisa S.亦成為了女兒的馬術導師，親自教女騎馬和照顧馬匹。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

責任編輯：林綺玲

相關文章

星二代︱林盛斌兩女兒參與花車巡遊表演藝術體操　Bob嫂:到場為女兒打氣
18:18 2024/02/06
星二代︱林盛斌兩女兒參與花車巡遊表演藝術體操　Bob嫂:到場為女兒打氣
洪金寶前妻︱洪天明韓裔母激罕現身賀孫仔11歲生日　離婚30年作風低調氣質依然
17:05 2024/01/30
洪金寶前妻︱洪天明韓裔母激罕現身賀孫仔11歲生日　離婚30年作風低調氣質依然
暖男爸爸︱郭晉安單拖湊女食茶記　12歲囡囡散少女味1舉動獲讚好爸爸
17:27 2024/01/23
暖男爸爸︱郭晉安單拖湊女食茶記　12歲囡囡散少女味1舉動獲讚好爸爸

你可能感興趣

星二代︱林盛斌兩女兒參與花車巡遊表演藝術體操　Bob嫂:到場為女兒打氣
18:18 2024/02/06
星二代︱林盛斌兩女兒參與花車巡遊表演藝術體操　Bob嫂:到場為女兒打氣
洪金寶前妻︱洪天明韓裔母激罕現身賀孫仔11歲生日　離婚30年作風低調氣質依然
17:05 2024/01/30
洪金寶前妻︱洪天明韓裔母激罕現身賀孫仔11歲生日　離婚30年作風低調氣質依然
暖男爸爸︱郭晉安單拖湊女食茶記　12歲囡囡散少女味1舉動獲讚好爸爸
17:27 2024/01/23
暖男爸爸︱郭晉安單拖湊女食茶記　12歲囡囡散少女味1舉動獲讚好爸爸
爸媽心聲 家庭教育 星二代 吳彥祖 Lisa S 騎馬 美國