星二代｜吳彥祖全家出席格林美頒獎禮　10歲女兒遺傳媽媽超模身高愈大愈靚

▲ 吳彥祖帶同Lisa S.和女兒Raven出席格林美頒獎禮，可見10歲女兒遺傳媽媽超模身高，愈大愈靚。

49歲男神吳彥祖近年移居美國發展，名模太太Lisa S.及女兒吳斐然（Raven）一同長居當地。女兒Raven轉眼間已經10歲大，吳彥祖和Lisa S.也很保護女兒，甚少公開女兒的近照。不過，日前吳彥祖一家三口獲邀出席《第66屆美國格林美音樂奬頒獎典禮》，兩夫妻雙雙分享合照，可見女兒面對大場面相當淡定，身型高䠷似足名模媽媽。

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吳彥祖和太太Lisa S.日前齊齊在社交平台分享大合照，Lisa S.在帖文中留言：「Grammy Night.」；吳彥祖則用英文寫道，與家人和朋友超級降雨夜出席格林美音樂奬頒獎典禮，度過了一個難忘的夜晚。

▲ 吳彥祖與Lisa S.早前曾帶女兒Raven現身公開活動，當時Raven柒有一頭紅髮相當搶鏡。（IG圖片）

身穿型格黑色皮褸的Lisa S.另上載了一張一家三口合照，可見吳彥祖以「鄉謠歌手」打扮出席，頭戴闊邊帽，穿上禮服依然有型。現年10歲的女兒Raven則身穿露肩裝，外表成熟了不少，眼大鼻高愈來愈靚女，更極速長高至爸爸心口，遺傳了名模媽媽的基因。

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吳彥祖重視女兒學好中文

型爸吳彥祖是圈中有名的女兒奴，他曾親自為愛女塗指甲油，獲太太Lisa S.大讚「you’re the best dad（你是最好的爸爸）」。女兒快將開學，他又親力親為準備物品，不過，他在亞馬遜訂購的新書包中，竟在前面的小格內發現一塊M巾，他拍下照片控訴。當時網民懷疑書包是二手，著他退回。

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雖然一家三口長居美國，但吳彥祖一直要求女兒學好中文。從幼稚園時期，他已為女兒報讀中文學校，當時他說：「我希望她能學中文，因爲我唯一後悔自己不會中文，所以不希望她長大會後悔。」此外，精通馬術的Lisa S.亦成為了女兒的馬術導師，親自教女騎馬和照顧馬匹。

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責任編輯：林綺玲