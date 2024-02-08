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蔡潔入行10周年與粉絲辦慶祝會　藉衛蘭《就算世界無童話》鼓勵自己擁抱未來

娛樂 17:06 2024/02/08

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蔡潔日前舉辦Fans聚會兼補辦生日會。

今年2月剛好是蔡潔（Jacky）入行10年，日前舉辦Fans聚會慶祝兼補辦生日，有來自廣州、沈陽、上海及新加坡的fans出席。

席間Jacky唱了3首歌外，亦慈善義賣了她自己寫的兩本書《夢的轉場機器》及《有隻貓在芒果星》，以為大樹下善待動物庇護站籌款，但估唔到平日文靜的Jacky，竟在分享時一口氣說了45分鐘，即場聲沙。

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唱衛蘭金曲寄意

聚會上，Jacky揀選了自己第一次登台演唱的戴佩妮《你要的愛》及薛凱琪的《所有下雨天》，以代表她喜歡的天氣及寫書創作的心情。

當中以衛蘭《就算世界無童話》最有意義，Jacky說：「不經不覺自己原來已經參與過超過30部電影拍攝，中間有好多等待和未知，到近年開始有機會拍劇，好開心好多角色獲得大家認同，更開心係知道有你哋（Fans）支持，亦想多謝2017年認識嘅一班生死之交，佢哋帶我做義工，鼓勵我面對演藝路上的困難，幫我解開咗我一啲心結，佢哋更送咗《就算世界無童話》呢首歌俾我，以陪住我走未來的路。」

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蔡潔講到聲都沙

轉眼入行10年，面對一班一直緊隨自己的Fans，Jacky愈說愈多，道：「無諗過可以講到45分鐘，宜家把聲有啲沙，好多謝佢哋，就算我揀嘅係慢歌都一樣好好反應，應承大家未來我出歌或有活動會多啲安排大家出席。」

Jacky在2012年《墨爾本華裔小姐競選》獲得冠軍及「最上鏡小姐」等7個獎項，於2013年《國際中華小姐競選》獲得「最受傳媒歡迎佳麗」獎，2014年大學畢業後正式加入娛樂圈參與第一部電影《香港仔》，近年更憑電視劇集《法證先鋒V》、《一舞傾城》、《非凡三俠》和《拳王》等角色入屋。

撰文 : TOPick柴犬出動

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