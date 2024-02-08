【新年好去處】花車巡遊年初一晚復辦　9輛花車29支表演隊獻技賀龍年【附新春實用資訊連結】

▲ 馬會花車（朱永倫攝）

新春花車巡遊在大年初一（2月10日）晚上8時在尖沙咀復辦，今年將有9輛花車，合共29支表演隊伍參與，當中有16支國際隊伍，是歷年最大規模。

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相隔4年，香港旅遊發展局主辦的「國泰新春國際匯演之夜」再度登場，9輛匯演花車多以龍年為題，包括國泰及亞洲旅遊交流中心，都以龍年花車為題，寓意龍躍在港，新一年喜氣洋洋；而旅發局花車亦由多個幸運風車組成舞龍作裝飾。另有花車Mr. Men Little Miss，一眾卡通角色首次登場。

國際表演隊伍：

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歷年陣容最強的國際表演隊伍，來自12個國家或地區的16支隊伍，包括剛登上「日本紅白歌唱大賽」舞台的超強人氣日本女子舞團Avantgardey；另外擅長用獨特光影元素的西班牙光影炫舞派，以及德國表演團隊德國星際之光將表演幻彩踩高蹺。

至於南韓傳統扇子舞、跆拳道表演隊同樣是首次參與匯演，還有日本花式跳繩表演隊；而曾於菲律賓巴科洛德面具節舞蹈比賽蟬聯多屆總冠軍的菲律賓巴科洛德歡笑嘉年華將再次來港獻技。喜歡民族表演的市民，則可欣賞廣西鼓樂藝術團及來自西藏的昌都市康巴文化藝術團。

港隊有花式跳繩藝術體操

本地表演隊伍亦集合國際鼓號、藝術體操、專業花式跳繩、中國舞及印度舞等國際賽獲獎陣容，當中更有專業花式跳繩及藝術體操的香港代表獻技。農曆新年亦不可錯過應節的舞龍舞獅表演，展示飛龍在天的功架。

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為便利市民旅客農曆新年長假期出行，旅發局推出一站式網頁，連結農曆新年期間各項有用資訊，包括：

本港主要旅遊景點開放時間（如海洋公園、香港迪士尼樂園、香港故宮文化博物館、車公廟等）

年初一、年初二特別交通安排

農曆新年黃金周跨境交通安排 （包括港鐵列車安排）

邊境口岸開放時間

廟街「食聚廟街」美食攤檔營業時間

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記者：陳麗娜