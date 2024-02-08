【入境年結】去年逾2.1億出入境人次達疫情前7成　內地客入境人次達2,676萬

▲ 入境事務處處長郭俊峯。（曾耀輝攝）

入境處今日(8日)總結去年工作，去年總出入境人次達2.12億，按年升39倍，回復疫情前7成水平。

入境處處長郭俊峯指去年是社會復常的一年，去年香港及內地部分地區人員恢復正常往來，內地旅客入境人次為2,676萬次，而其他訪客的入境人次大約有724萬次。去年收到超過22萬宗來自各類人才入境計劃的申請，約13.5萬宗獲批，當中約9萬人已抵港，高於政府定下每年至少引進3.5萬名人才的目標。其中高才通計劃反應熱烈，去年就收到超過6.2萬宗申請，近5萬宗已獲批；而今年1月高才通計劃也收到近4,800宗申請，超過4,700宗已獲批，郭俊峯稱反映香港機遇處處，對全球人才有吸引力。

入境處去年累計收到超過145萬宗特區護照的申請，單在去年3月，就錄得單月超過19.5萬宗申請創回歸以來的歷史新高。處方已多管齊下延長辦事處服務時間，在暑假旺季的2個周六額外加開服務，方便市民領取證件。

他表示，入境處全力支持和配合特區政府，推展《基本法》第23條的立法工作，積極排除任何國家安全風險，除了在口岸依法執行有效的出入境管制，在審理各項簽證申請時，加入國家安全風險的評估，處理每一宗個案時，會嚴格遵照相關的法律和政策，充分考慮個案的實際情況，作出合法合規的決定，以防止任何不受歡迎或危害國家安全的人進入香港，保障國家主權、安全和發展利益。

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記者：蘇文軒