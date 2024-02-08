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【港鐵優惠】港鐵2.24車費半價　2.26起早晨折扣優惠減至車費75折

社會 17:24 2024/02/08

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港鐵2.24車費半價，2.26起早晨折扣優惠減至車費75折。（資料圖片）

港鐵將於2月24日（星期六）推出「感謝日」，以半價車費優惠答謝乘客。適值元宵佳節，為配合因應優惠的額外乘客量，當日6條港鐵綫路包括港島綫、南港島綫、荃灣綫、觀塘綫、 屯馬綫及東鐵綫，合共增加約370班車。

乘客於2月24日使用八達通乘搭港鐵、輕鐵及行走新界西北路綫的港鐵巴士，或以二維碼乘搭重鐵網絡車程，均可享車費半價優惠。半價優惠包括來往東鐵綫羅湖及落馬洲站的過境車程，亦可與轉乘、特惠站以及全月通連接車程75折優惠同時使用。「感謝日」半價優惠不包括感應式信用卡或扣賬卡之付費車程。

另外，由2月26日起，「早晨折扣優惠」將減少至車費的75折；現時逢星期一至五（公眾假期除外）早上7時15分至8時15分，使用成人八達通於任何指定核心市區車站出閘，可享車費65折優惠。

「早晨折扣優惠」適用範圍（港鐵提供）

而在2月19日至3月28日，公司會推出「早搭有賞」優惠。乘客只需使用已連結 MTR Mobile 賬戶的相同成人八達通，在推廣期内逢星期一至五（公眾假期除外）乘搭本地重鐵網絡，並在早上7時15分至8時15分期間出閘滿5次，即可透過 MTR Mobile 換領一張港鐵車站商店10元電子禮券。

優惠期間，每位 MTR Mobile 登記用戶可最多換領5張相關電子禮券。詳情將於稍後上載至港鐵網站

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責任編輯：陳麗娜

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