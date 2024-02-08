賀歲片丨飯戲攻心2+盜月者鬥臨時劫案　張繼聰兩片在手成大贏家

▲ 張繼聰有今年有《飯戲攻心2》、《盜月者》兩套賀歲片上映，自己與自己打對台。

農曆新年將至，連日假期當然要到戲院欣賞應節的賀歲片。今年賀歲片檔期，有多套港產片上映，當中包括《飯戲攻心2》、《臨時劫案》、《盜月者》等，是各位觀眾支持港產片的好時機。

至於西片方面，有鬥智鬥力的《特工亞皆老》，讓觀眾過足動作片癮。卡通片則有《鴨仔也移民》為觀眾帶來開心又好笑的新年。賀歲片種類可謂一應俱全。

飯戲攻心2｜張繼聰婚姻保鮮靠跟老婆學嘢 鄧麗欣對婚禮不再有幻想【有片】

▲ 《飯戲攻心2》有多名演員客串，包括謝君豪、蔣志光，都頗為搶鏡。(官方劇照)

《飯戲攻心2》飯團愛心

《飯戲攻心2》缺少上集男主角黃子華，但有齊原班人馬主演，導演陳詠燊更加用心寫一套感動人心的賀年作品。

影片細膩刻劃5位主角：張繼聰、鄧麗欣、林明禎、王菀之和陳湛文的內心遺憾、矛盾和掙扎。最後卻因家人的力量，成就更圓滿的關係。

《飯戲攻心2》加入更多演員出演和客串，包括謝君豪、蔣志光、凌文龍等，都頗為搶鏡。廣東話笑料亦相當到位，5位主角有不少演技發揮，整體不會令人失望。（上映日期：2月9日）

▲ 《飯戲攻心2》

《臨時劫案》男人之苦

天王郭富城在《臨時劫案》放下型佬包袱，戴上假牙道具扮演哨牙悍匪。

賊王一開場便在廟街引發械劫，誤打誤撞牽扯上的士司機林家棟、安老院社工任賢齊，加上黑白兩道捲入事件，上演一場翻天覆地的搶劫風雲。

執導麥啟光是資深副導，今次大玩黑色幽默，道出一眾中年男人之苦，在壓力爆煲的城市，就算有一身好本領，要做有擔當的男人談何容易，荒誕背後暗藏欷歔。（上映日期：2月9日）

▲ 《臨時劫案》

《盜月者》鬥智鬥力

袁劍偉執導的《盜月者》，雲集男團MIRROR人氣王「教主」盧瀚霆（Anson Lo）、呂爵安（Edan）和姜濤，以及實力派張繼聰、白只，論偶像效應，相信票房會有不俗成績。

故事講述「大賊」張繼聰、「渠王」白只，加上Edan和Anson Lo，奉姜濤飾演的「黑二代」萊叔之命組成盜竊團隊，到日本將3隻名錶偷到手。

盜寶題材加上鬥智鬥力，本身已是十分熱鬧的戲種，加上幾位新晉偶像的落力演出，影片節奏明快，粉絲們應該收貨。

▲ 《盜月者》

《特工亞皆老》真真假假

西片方面，有《皇家特工》（Kingsman）系列導演馬菲域肯（Matthew Vaughn）掌舵的電影《特工亞皆老》（Argylle），講述作家艾利康威（拜絲黛麗侯活）的人氣小說《亞皆老》（Argylle）的內容，卻在現實生活中發生。

由此，惹來特工亞皆老和間諜組職關注，爆發連場驚世「麻煩」，令她的生活變得不再平靜，並展開一場碟戰。（已上映）

▲ 西片方面，有《皇家特工》（Kingsman）系列導演馬菲域肯（Matthew Vaughn）執導的電影《特工亞皆老》（Argylle）。(官方劇照)

《鴨仔也移民》勵志兵團

動畫《鴨仔也移民》（Migration）則是Illumination 繼《超級瑪利歐兄弟大電影》（The Super Mario Bros. Movie）、《壞蛋獎門人》(Despicable Me)、《星夢動物園》（Sing）、《Pet Pet當家》（The Secret Life of Pets）四大系列後，全新原創窩心笑片。

戲中一班「鴨仔家庭」要衝出納悶的舒適圈，經歷一場刺激、好玩、爆笑冒險之旅，重拾生活意義，十分勵志。（已上映）

▲ 《鴨仔也移民》為觀眾帶來窩心又好笑的新年。(官方劇照)

最新影片推介：丁子朗冼靖峰專訪

其餘賀歲電影：

《SPY×FAMILY CODE: WHITE》 （上映中）

《蜘蛛夫人》 （上映日期：2月14日）

《紅毯先生》 （上映日期：2月15日）

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