【黎智英案】外交部駐港公署強烈不滿美國駐港總領館轉發聲明　批干預香港司法

▲ 外交部駐港公署強烈不滿及堅決反對美國4位前駐港總領事聲明。(資料圖片)

美國4位前駐港總領事今日（8日）發表聯合聲明，認為壹傳媒創辦人黎智英因正常新聞工作而受到審判，玷污了香港曾經享有的聲譽和輝煌；美駐港總領館在社交平台轉發聲明。外交部駐港特派員公署強烈不滿及堅決反對聲明，指4人妄議香港特區司法個案，為反中亂港分子黎智英撐腰張目、開脫罪責；而美國駐港總領館予以轉發，就是公然干預香港司法，插手香港事務和中國內政。

外交部駐港公署發言人表示，有法必依、執法必嚴、違法必究是法治的核心要義，基本法和國安法明確保障香港市民依法享有的廣泛權利自由，包括言論和新聞自由，但權利自由不是違法犯罪的「擋箭牌」。 發言人指出，黎智英是反中亂港事件的策劃者和煽動者，是外部反華勢力的「代理人」和「馬前卒」，是香港亂局的幕後推手，對黎智英依法審判攸關國家安全和法律尊嚴，根本不是少數外部勢力粉飾的「言論和新聞自由」問題。

發言人指出，黎智英案已進入司法程序，任何外部勢力無權對案件說三道四，「一些外部勢力花樣百出為黎智英開脫說項、包庇美化，詆毀施壓特區政府，公然幹預特區司法，嚴重違背法治精神，嚴重違反國際法原則和國際關係基本準則，是赤裸裸的政治操弄和虛偽雙標。」

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責任編輯：區綽彥