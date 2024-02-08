飛黃騰達劇透丨第1至5集劇情預告　COLLAR顏值擔當Ivy So新劇賀年　

▲ COLLAR人氣成員蘇雅琳（Ivy So）主演劇集《飛黃騰達》在大年初三首播。

女團COLLAR顏值擔當蘇雅琳（Ivy So）去年處女劇《和解在後》演出獲好評，今年推二套個人主演劇集《飛黃騰達》在下周一（2月12日）大年初三首播。

第1集（12/2）

Jayden（黃浚銘飾）自小受父親薰陶喜歡投資，打算參加由股神（張達倫飾）主持的投資大賽。

他要盡快籌到報名費，卻不能被討厭投資的母親發現。原本同事C Ling （蘇雅琳飾）可以合作，但Jayden要先改變她一毛不拔、不敢冒險的心態。

第2集（13/2）

入圍賽為期兩個月，期內回報最高的12人可出線，而每星期回報最差的20人會被淘汰。

C Ling實戰經驗不足，面對淘汰壓力，還要被自命有錢的Alfred（吳啟洋飾）鄙視，直至她遇到擅長收集情報的歐陽（陳安立飾），才找到了一絲希望……

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第3集（14/2）

Jayden的投資沒起色，面對淘汰壓力之餘，還遇上怪人Billy（黎展峯飾）的挑戰。

二人不打不相識，卻同時被搞事的參賽者暗算，他們決定一起跟惡運對賭，沒想到，對手會是傻傻的二世祖Ming少（歐鎮灝飾）。

第4集（15/2）

Ming少慶幸認識了一班新朋友，不過大會公開了每個參賽者的投資組合，脆弱的友誼受到考驗。

參賽者互相比較下開始不擇手段，Ming少、C Ling、連名列前茅的Billy也掉進了盲點，全部站在出局邊緣。

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第5集（16/2）

入圍賽最後一日，參賽者被安排到一座密封大樓內，他們要搶到被藏起來的平板電腦才能交易。

比賽變成了爭奪資源的叢林遊戲，到底生存是一場你死我亡的零和遊戲，還是可以互相合作？

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