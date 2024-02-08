龍年運程｜WhatsApp龍年溝通秘笈　風水師分享十二生肖逢凶化吉秘訣

▲ WhatsApp邀請風水師周亦彤分享，十二生肖龍年溝通秘笈。（相關機構提供）

農曆新年龍年將至，不少人都會關心所屬生肖在龍年的運勢，望凡事能順順利利，逢凶化吉。今年，WhatsApp特意邀請了生於玄學世家的風水師周亦彤（Thierry Chow）分享運程預測，撰寫「WhatsApp龍年溝通秘笈」，分析十二生肖的龍年運程，配合WhatsApp不同功能，協助各生肖在新一年事事順境，逢凶化吉！

最新影片推介：

今個新年，WhatsApp邀請了風水師周亦彤（Thierry Chow）分享來年運程，她預測科技、文化藝術、設計等行業將於未來20年間蓬勃發展，又撰寫了「WhatsApp龍年溝通秘笈」，為十二生肖分析龍年運程！大家一起睇吓Thierry分享的龍年運程及溝通貼士！



龍年運程｜鼠



鼠年出生的朋友在龍年將忙於社交聚會，結識新朋友或與老朋友聯繫的機會多不勝數。即使分身乏術，也能善用WhatsApp「即時視像訊息」功能與親朋摯友隨時隨地保持聯絡，就如傳送語音訊息一樣，輕鬆為文字訊息以外的對話加上「溫度」。屬鼠的單身朋友更有機會在今年結識另一半，不妨在WhatsApp中善用「編輯訊息文字格式」功能，在對話中盡顯個人心思，傳情達意。

▲ 鼠年的朋友在龍年將忙於社交聚會，不少結識朋友的機會。（相關機構提供）

龍年運程｜牛



屬牛的朋友在龍年將迎來不少全新挑戰，切記審時度勢，冷靜謹慎地應對生活中的變化。雖然WhatsApp以端對端加密技術保護用戶的個人訊息及私隱，屬牛的WhatsApp用戶若收到可疑訊息，亦應馬上「封鎖並舉報」對方，以保障自身私隱安全；同時亦可使用「對話鎖定」功能，設定密碼將對話保存在已鎖定的對話資料夾內，預防對話內容外洩。另外，屬牛人士的昔日好友可能會突然露面，若想保持聯絡，可於WhatsApp發送高清相片，彼此記錄不同時刻，捕捉幸福歡愉的瞬間。

▲ 屬牛的朋友在龍年將迎來不少全新挑戰，切記審時度勢，冷靜謹慎地應對生活中的變化。（相關機構提供）

龍年運程｜虎



龍年對屬虎的朋友來說會是精彩豐盛的一年，充滿各種可能性及全新體驗，更有望達成個人目標，以及與不必要的人與事「斷捨離」。趁著新一年新機遇，屬虎的朋友可建立頻道分享個人精彩日常；更可透過WhatsApp社群，集合各個群組的成員，一同籌備活動。在忙於探索全新機遇時，屬虎的朋友更應緊記爭取與身邊摯愛相處的時光，亦需留意避免引起誤解或衝突，除了可善用「編輯」功能修改已傳送的訊息之外，也可於在WhatsApp建立貼圖，讓對話保持輕鬆愉快。

▲ 龍年對屬虎的朋友來說會是精彩豐盛的一年，充滿各種可能性及全新體驗，更有望達成個人目標。（相關機構提供）

龍年運程｜兔



肖兔之人經歷充滿不安與變數的本命年後，於龍年將迎來轉機，可謂「守得雲開見月明」。屬兔的朋友可先趁年初審視自身，梳理不同事項的優次，提升正能量並重新出發。為保持心靈安靜，不妨考慮在WhatsApp關閉群組通知，甚至退出不必要的群組，除群組管理員之外，其他群組成員均不會收到通知；屬兔的朋友亦不妨於WhatsApp內向自己傳送訊息，寫下自己的想法，或記下具啟發性的字句，鼓勵自己迎接新一年的新氣象。

▲ 肖兔之人經歷充滿不安與變數的本命年後，於龍年將迎來轉機。（相關機構提供）

龍年運程｜龍



屬龍的人士將會在今年大放異彩，綻放個人魅力；不妨考慮多在WhatsApp的個人即時最新動態上以相片、影片和語音形式記錄各項大小事，動態內容會在24 小時後消失；若想與更多親友分享好消息，亦可將動態內容發布至Facebook上，與好友一同分享喜悅。另外，屬龍的朋友亦將會於今年迎來更多個人成長及學習的機會，若下載WhatsApp桌面版，便能與親友緊密聯繫，在互相交流間換另一個角度思考。

▲ 屬龍的人士將會在今年大放異彩，綻放個人魅力。（相關機構提供）

龍年運程｜蛇



今年對屬蛇的朋友而言可謂變幻萬千，應以開放的態度應對各種變動。面對生活上各種變化時，屬蛇的朋友若想避免忘記重要事項，可在WhatsApp內將對話固定在對話清單頂部或將訊息置頂，讓自己能更方便地找回重要訊息。同時，即使只是日常生活的瑣碎事情，屬蛇的各位亦可使用WhatsApp意見調查功能向親友尋求建議，並善用其中的最新功能，例如單次意見調查（只允許投票一次）及投票通知，讓自己能在親友投票後馬上收到通知。

▲ 屬蛇的朋友於今年應以開放的態度應對各種變動。（相關機構提供）

龍年運程｜馬



屬馬的朋友在龍年將「馬不停蹄」，事業及愛情運均迎來正面變化，更有不少出外旅遊的機會，亦有可能搬屋或轉換生活環境。在緊湊的行程中，亦要緊記保持泰然自若的心態享受過程。而使用WhatsApp視像通話內的分享螢幕功能更能為屬馬的朋友在工作方面帶來幫助。若因轉換環境而需更換手機，亦可參閱此步驟教學，確保能將WhatsApp內的資料順利轉移至新手機內。

▲ 屬馬的朋友在龍年的事業及愛情運均迎來正面變化，有不少出外旅遊的機會。（相關機構提供）

龍年運程｜羊



屬羊的人今年必須將身心健康放在首位，在預留空間審視自身的同時，亦應確保自己擁有充足時間放鬆身心，不妨於WhatsApp內設定「將不明來電者設為靜音」，以及啟動「封鎖未知電話號碼」的功能，以避免自己的私人時間受到外界打擾。若屬羊的朋友想與親友傾訴心事，除了可於方便而具備私隱度的群組內與聯繫親友，亦可善用群組內新增的「管理員控制選項」，讓自己在管理群組時更得心應手。

▲ 屬羊的人今年必須將身心健康放在首位。（相關機構提供）

龍年運程｜猴



屬猴的朋友將迎來精彩豐盛的龍年，在家庭、事業及友情方面均能順心如意。當與親友分享日常點滴時，不妨透過自製WhatsApp貼圖及建立虛擬替身，以具創意及富個人特色的方法傳達內心所想，增添對話趣味；亦可透過發送影片及高清照片，好好記錄並分享龍年每個珍貴回憶。

▲ 今年屬猴的朋友在家庭、事業及友情方面均能順心如意。（相關機構提供）

龍年運程｜雞



屬雞的朋友在去年經歷不少動盪變化，今年終於可一吐烏氣，認識更多新朋友，感受更多愛與正能量。屬雞的朋友不妨在群組內透過語音對話與好友分享好消息及生活點滴，即使語音對話進行中，也可以同時以文字訊息交流。當語音對話開始後，群組成員將收到推送通知並可選擇加入對話，開展對話的用戶亦可於螢幕底部的橫額中查看誰已加入對話當中。

▲ 屬雞的朋友今年均能認識更多新朋友，感受更多愛與正能量。（相關機構提供）

龍年運程｜狗



屬狗的朋友將面對變幻莫測的龍年，遇到各種變化時，更應審慎保護自己看重的事情WhatsApp除了預設的端對端加密技術之外，亦提供各項全新的保安功能，包括帳戶防護、裝置驗證等，進一步保障用戶；其他功能如雙重驗證和端對端加密備份功能等亦可讓對話紀錄得到充分保護。儘管屬狗的朋友於今年將面對各種變化，但也會有機會探索新事物、獲得嶄新體驗或結識新朋友，不妨在WhatsApp中以表情符號回應訊息，抒發情緒同時儲備正能量作「彈藥」，以樂觀態度應對未知之數。

▲ 屬狗的朋友將面對變幻莫測的龍年。（相關機構提供）

龍年運程｜豬



在新一年，屬豬的朋友該走出舒適圈，重新梳理工作上的優先順序，當中或會掙扎於如何平衡工作與生活，在新一年應把握此機會釐清個人需要及目標，選擇與此相符的生活及工作模式。若有創業計劃，可善用WhatsApp Business應用程式管理個人業務，藉此平台與客戶對話並輕鬆展列商品。

▲ 屬豬的朋友在新一年該走出舒適圈，重新梳理工作上的優先順序。（相關機構提供）

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

責任編輯：王明芳