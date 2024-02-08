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【農曆新年】唐英年冀龍年中美關係緩和　港股市樓市穩步回升

政治 17:39 2024/02/08

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唐英年祝願大家福溢滿滿。（唐英年供圖）

龍年即將到來，全國政協常委唐英年展望龍年有3個願望：首先是和氣生財。他說，今年全球選舉活動很多，任何一個更替，均會帶來不確定性，不同政見亦會帶來磨擦挑戰，但最重要是以和為貴，和氣才能生財。他期望中美兩個全球最大經濟體關係緩和，推動環球經濟發展，香港亦從中受惠。

第二個願望是步步高陞。唐英年指出，股市及樓市是香港經濟的信心支柱之一。隨着息口預期在年內回落，希望可以令社會百業鬆一口氣，股市及樓市穩步回升，財富效應出現，大家都笑口常開。

第三是丁財兩旺，唐英年說，香港要盛事不斷，從而帶動人流、物流、資金流，既要旺丁，也要旺財。香港新一年會舉辦不同的文化活動、展覽及峰會，匯聚世界各地業界翹楚，將文化氛圍傳播四海，以實現「十四五」規劃下香港作為中外文化藝術交流中心的使命。

唐英年亦向市民發出新年祝願，祝福大家喜氣洋洋，新年新希望。他還特別送上親筆寫的「福」字，祝願大家福溢滿滿，福到花開。
 

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責任編輯：趙居逸

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