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養貓成癮｜家人2年買5隻貓　齋買不照顧不出錢有意再養　港女獨力難支：我仲係中學生【拆解動物囤積症4大行為】

健康資訊 09:30 2024/02/12

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飼養寵物能為家中增添人氣，但過度飼養動物可能造成困擾。一名中學女生抱怨家人視養貓為興趣，兩年已買5隻貓但「齋買唔養」；對於家人再提出養貓的意向表示擔心，再養恐會導致貓咪疏忽照顧。有研究指出，過度飼養動物或是患上一種病，若出現4種行為要留意。

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家人養貓為興趣

該名女生在網上討論區「Dcard」發文分享家人養貓的經歷，指自己與舅公、嫲嫲、傭人同住村屋。事主指，舅公性格比較衝動，「想做就做，好即興」，加上家中「地位很高，無咩人敢逆佢意」。兩年前，舅公表示想養貓，其他人沒有異議，家中順理成章增添一隻布偶貓，家中氣氛亦變得開心和熱鬧，如同「多咗個伴」。

女生一力照顧貓咪漸感吃力

家中養貓是開心事，惟事主心底內埋怨舅公「只負責出錢唔出力」，對方平日需要工作，根本沒有時間陪貓。日常照顧貓咪的責任就落在傭人和事主身上，但傭人最多只會幫忙梳毛和剪指甲，日常買貓砂、貓糧的支出則由事主負責，「隔咗一段時間，舅公開始連貓貓嘅生活費都冇畀」。不過事主坦言不介意，更指「好樂意照顧佢，當咗佢係仔」。

身為中學生的事主為了照顧貓咪起居，開始入不敷支越感吃力，「布偶貓矜貴，腸胃又差，嘢食都要買好啲」，且長毛貓難打理，要2至3個月定期帶牠到寵物店洗澡。後來曾經有一次貓咪嘔血，事主大驚欲帶貓咪看醫生，

「好想帶佢睇醫生，但我又唔夠錢，屋企又唔會有人出，最後邊做要問朋友借錢，先夠帶佢去診所睇醫生。」

家人兩年買5隻貓 怕貓咪疏忽照顧

那次狼狽的經歷讓事主明白，自己一家無能力再多養一隻貓。豈料幾個月後，舅公再次提出多養一隻，讓事主大感無奈，

「佢仲話：『一隻咁養，兩隻都係咁養啫』，咁梗係啦，責任唔係你度。」

時隔兩年，事主家中已經飼養5隻布偶貓，她指舅公養貓只為興趣，且已到了無法控制的地步，讓事主覺得很辛苦，「錢係我出，力又係我畀」。她視貓咪為親人，怕自己DSE公開試後或去澳洲讀書，而舅公養貓成癮或會再有養貓的打算，到時再養多隻恐造成疏忽照顧，

「好驚佢又會整多一隻返嚟，屋企已經變咗動物園咁，就嚟可以開間貓Cafe，可以點好？」

此事引來網民熱議，不少網民在帖文下留言，紛紛指責其舅公不負責任，「佢見到貓生活得好就唔理，佢唔知你背後付出咗」，建議男事主找貓義工幫忙，或是將其中一兩隻帶去國外生活。

過度飼養動物或患病先兆

太有愛心而過度飼養動物，有可能是患上動物囤積症的先兆。根據美國愛護動物協會資料，動物囤積症通常涉及心理健康、動物福利和公共安全問題。動物囤積的定義是收容大量動物，而無法提供最低標準的營養、衛生、庇護所和獸醫護理，通常會導致動物過度繁殖、動物飢餓、疾病甚至死亡。患者普遍會有以下4大行為：

  • 擁有超過合理數量的動物
  • 無法提供動物基本的營養需求、環境衛生、醫療照顧等，最終經常因為動物受到長期忽視而導致飢餓、受傷、疾病以及死亡
  • 否認自己無法給予動物妥善照顧的事實，否認自己的行為造成動物、家庭以及居住者的不良影響
  • 儘管有上述問題，但患者仍會持續收容新的動物，且不願意讓動物離去

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