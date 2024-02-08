校長專欄｜馬鞍山靈糧幼稚園辦「兒童花市」　好玩好吃培養小朋友品德

▲ 馬鞍山靈糧幼稚園日前舉辦兒童版花市「靈糧花市」，場面熱鬧！

小朋友最愛的節日之一，家家喜氣洋洋，戶戶張燈結彩的農曆新年又到了！

過年前，家家戶戶必定會逛年宵花市、添置年貨。想知道香港哪裡有專為兒童而設的花市？哪裡的花市最好玩、最多美食？馬鞍山靈糧幼稚園謝佩珊校長誠意推介——「靈糧花市」。

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謝校長稱靈糧的教學以兒童為本，教學與學生的生活經驗息息相關，並且舉辦的所有活動，包括每月因應節令/節日舉辦的特別活動，都蘊含教學元素和教育意義，讓小朋友透過遊戲，在輕鬆愉快的氣氛中累積生活經驗、建構知識與技能、培養良好的品德。臨近農曆新年，學校2月份的特別活動便是「花市」。參加過「靈糧花市」的小朋友，每年都期待再參加，因為活動節目非常豐富又異常精彩，在一開始的儀式環節，小朋友就可以感受到傳統賀年活動的熱鬧氛圍，當中有舞獅、放鞭炮、互相祝福，還有家長教師會的精彩表演節目，今年還邀請了小校友與學弟妹們表演粵曲呢！

▲ 小朋友最愛的模擬盆菜宴，有鮑魚、大蝦、大雞腿等美食。（學校提供相片）

「靈糧花市」設有「美食街」，小朋友可隨意品嚐自己喜歡的賀年美食，例如蘿蔔糕、年糕、餃子、煎堆等，而「自由玩樂街」則設有非常有趣、動靜皆宜的攤位遊戲，適合好動小朋友的打鼓、舞獅、踩高蹺、投壺、蹴鞠、跳彈床等；適合好靜小朋友的寫揮春、手工製作、模擬盆菜宴等。每位小朋友都非常享受在其中，並且流連忘返。

謝校長表示「靈糧花市」活動除了讓小朋友可以透過學校舉辦的活動累積生活經驗、感受歡樂的節日氣氛外，高班哥哥、姐姐還被委以重任，陪伴和照顧被指派的幼兒班弟弟、妹妹逛花市，到不同食物攤位揀選美食，以及到「精品街」的不同禮品攤位選購賀年禮物，如揮春、賀年糖果、燈籠等，小朋友在當中不但有社交能力的建立，還有愛心、責任心、自信心等的培養。

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活動中除了得到一眾家長的協助之外，更邀請了小朋友的爺爺嫲嫲/公公婆婆一起到場擔任「精品街」檔主，與小朋友進行模擬買賣活動，共聚同樂之餘，更可宣揚長幼共融的訊息。

「靈糧花市」是一項別具意義的活動，一方面可以讓小朋友從多角度認識中華文化，另一方面也可以培養小朋友的品德，謝校長表示希望在新春佳節和大家分享這項富有不同教育意義的活動的美好片段，並祝願所有小朋友新一年身體健康！喜樂平安！快高長大！

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