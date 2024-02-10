暖男爸爸丨吳浩康職安真漢子夠討好　Deep狂接廣告連星級導遊都撈埋

▲ 吳浩康獲外界支持！

現年40歲的吳浩康（Deep）離開英皇娛樂後，為養妻活兒做地盤工兼打幾份工，放下歌手身份的吳浩康獲外間一致好評，形象來一個大逆轉。

樹立好男人形象亦為Deep帶來吸金機會，連日來他於IG分享跟品牌合作的廣告片，今日（2月8日）就上載一段跟火鍋店合作的廣告片。

職安真漢子︱吳浩康腳踏實地做地盤唔想借錢 阿Deep回望：低潮係自己帶畀自己

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暖男爸爸丨吳浩康宣布戒酒公開做搭棚原因 真男人剖白片感動網民

真‧男人形象夠討好

Deep拍的廣告片一點也不馬虎，見他跟友人買齊火鍋材料，然後驅車往前大嶼山於戶外打邊爐，認真夠晒風味，Deep更hastag「#是廣告 #也是真實生活」

除了火鍋店，Deep跟米線專門店和健康食品合作拍IG廣告片，當中米線店廣告中，連妻兒也一起出鏡，所謂「密食當三翻」，這類外快相信為deep帶來不少收入。

昔日同門鄭希怡留言道：「好感動，原來係一個廣告」，Deep即說：「我真心㗎⋯⋯分享生活同時幫補生計，俾吓面」，鄭希怡也留言叫deep加油。

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職安真漢子︱吳浩康腳踏實地做地盤唔想借錢 阿Deep回望：低潮係自己帶畀自己

做星級導遊帶團

至於網民也繼續撐Deep：「一雙手可以做工程，可以湊小朋友，可以彈琴做音樂，支持好男人」、「原來賣廣告，但就算係賣廣告，都欣賞你係一個愛家庭為家人而努力嘅真男人，撐你」、「每次睇你既片都覺得充滿正能量」和「就算係廣告都好鍾意睇，加油」

除了拍IG廣告片，Deep獲得旅行社的青睞，邀他到泰國帶團，推出《唱遊泰國真「Deep」潮玩五天團 》，出發日期為今年4月，星級導遊都撈埋，看來Deep成功轉型！

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