失明危機丨29歲女開車遇車禍　臉上黑超遭安全氣袋擊碎　左眼失明「慘被碎片攪爛」

選太陽眼鏡時要慎重！美國一名29歲女子早前駕車時不慎發生交通意外，令車上的安全氣囊彈出，當時她戴在臉上的名牌太陽眼鏡竟因此被撞碎，眼鏡碎片更導致她的左眼失明。

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美國29歲女子Hannah Oliver近日在社交平台分享自己左眼失明的經過指，事發當日她駕駛的車速只有時速約40公里，車禍非常輕微。不過，她戴上的太陽眼鏡在車禍後卻被車廂中彈出的安全氣囊撞碎，眼鏡碎片導致她的左眼嚴重受損，她形容指：

「我的眼睛就像被遇到垃圾處理機一樣，被碎片徹底割爛，然而大部分人都不知道太陽眼鏡可以造成這種結果。」

她其後更慨嘆表示：「名貴的太陽眼鏡反而可能是最危險的。」她事後為此總共進行了6次手術，最後左眼因為失明需要配戴義眼。她表示，因為自身的可怕經歷才知道，原來大部分太陽眼睛鏡片都是用塑料、尼龍或玻璃鏡片等易碎材質所製造。

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香港理工大學眼科視光學院梁子榮博士過去接受訪問時便表示，太陽眼鏡有不同的特性及用途，在購買前應先瞭解自己的實際需要及用途，並建議4招讓大眾選擇合適太陽眼鏡。

選擇太陽眼鏡4大建議:

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1. 適合自己的需要及用途 ：不同類型的太陽眼鏡有不同的特性及用途，在購買前應先瞭解自己的實際需要及用途。

2. 到信譽良好的店舖購買：劣質或冒牌貨的鏡片質素沒有保證，未必能隔濾紫外線。消費者應留意在時裝店、家品店售賣的眼鏡，一般都沒有提供諮詢、調校鏡架及售後服務。

3. 小心檢視鏡片質素：購買時，應檢查鏡片有沒有瑕疵（尤其是金屬鍍膜的產品）。可將眼鏡放在眼前約15厘米的距離，透過鏡片去觀察窗框或其他直線物體，把鏡片上下移動，如果所見物體的直線透過鏡片看來出現變形，就表示鏡片的光學質素不良。

4. 鏡片應有足夠大小及較佳貼面程度：鏡片大小應足夠遮蓋眼睛範圍，以及盡量貼面以減少光線從上、左及右方透進眼內，增加對眼睛的保護。

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