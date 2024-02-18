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塑膠危機｜研究：攝過量塑化劑早產機會增5成　留神14種日常用品　即棄餐具、飯盒、膠拖鞋隨時中招

健康資訊 12:00 2024/02/18

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美國一項大型研究指出，當地約10分之1早產個案，可能與孕婦接觸過量化學物質「鄰苯二甲酸酯」（phthalates，PAEs）有關。PAEs屬塑化劑其中一種，常被用於軟化塑料，在塑膠容器、包裝材料、美容護理及玩具中相當常見。它被認為是一種荷爾蒙干擾物，有機會影響人體內分泌，可能與肥胖、心臟病、生育能力及某些癌症有關。

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體內PAEs濃度高 早產機會增50%

研究人員對當地5000多名孕婦的尿液樣本中的PAEs代謝物濃度作分析。結果發現相比PAEs濃度最低的10%孕婦，PAEs濃度最高的10%孕婦在37周前分娩的風險增加了50%。研究人員再將分析推展至其他國家，發現僅2018年就有近5.6萬宗早產事例或與PAEs有關，佔該國當年早產總數的10%。

該項研究主要作者、紐約大學朗格尼健康中心學者Leonardo Trasande指出，PAEs會影響激素，有機會導致提早分娩及生產。Trasande續指有關研究雖在美國進行，但由於PAEs相當普遍，以致大多數其他國家的5至10%早產個案都可能與這種化學物質有關；他又估計超過4分3的PAEs接觸都經由塑膠造成，呼籲各國制定公約以減少塑膠產量。

14種日常用品易含塑化劑 包括飯盒塑膠即棄餐具

化學博士鄺士山（K Kwong）早前於Facebook發文談論塑化劑禍害，當中提及多個人體攝入塑化劑途徑，其中包括14種物品如飯盒、塑膠容器等日常用品等等，值得大家注意。

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6大飲食重點減塑化劑禍害

台灣營養師李婉萍曾於其Facebook專頁分享6大飲食重點，減少過量接觸塑化劑機會：

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