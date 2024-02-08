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黑色月光丨黃建東北上拍劇感冒菌入耳　左耳突然失聰：恐永久受損變弱聽

娛樂 19:11 2024/02/08

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黃建東在深圳拍TVB劇《黑色月光》時患感冒，之後導致左耳失聽力。

黃建東（東東）左耳突然失聰！選港男入行、在前年《全能司儀選拔大賽》奪冠軍黃建東早前上深圳開工拍TVB劇《黑色月光》，可是卻中招感冒，之後更左耳突然失聽力。

東東在今日（2月8日）於個人社交平台上一堆藥物的照片，並寫道：

話說上個月喺深圳拍緊<黑色月光>嘅時候惹到感冒，試過有一晚喺酒店房全晚發燒發冷完全瞓唔到，第二日仲要全日戲都有份，唯有連放 lunch都唔食偷時間補眠頂住。返咗香港睇醫生食藥有好轉，但鼻涕同咳都仲有。見到病徵好似慢慢減退緊，點知兩三日前隻左耳突然聽唔到嘢，好似潛咗落水底咁，個耳膜仲有啲脹痛，但係仲要喺深圳拍埋先。

【全能司儀選拔大賽】蔡國威自覺愧對亡父爆喊　黃建東激減20磅重新出發

黃建東上載大批藥物照片。

黃建東耳積水

不過，工作為重的黃建東卻不敢把病況告知工作人員，「死頂」繼續拍攝工作，待回港後才看專科醫生，寫道：

好驚聽唔到 cue同埋對手講對白，又唔敢話俾人知，係咁用隻右耳嚟聽。深圳一殺青第二朝返香港即刻去睇耳鼻喉專科，原來感冒菌入咗鼻同耳變咗鼻竇炎同中耳炎然後變咗耳積水，醫生要拮穿左耳個耳膜抽返少少積水出嚟，但係個左耳感覺仍然喺水底，同埋仲有好多積水滲緊出嚟。

臨近新年，黃建東卻左耳突然失聰。

盼早日回復聽力

最後，他表示若不及早醫治，恐聽覺或永久受損，稱：

我睇過啲報道話中耳炎如果唔及早醫的話，聽覺有機會會永久受損變成弱聽。冇咗聽覺先發現原來聽唔到嘢係咁辛苦，同世界所有人同事都好似有段距離咁。啲人一講嘢細聲啲我就已經聽唔到，同埋唔知道自己講嘢夠唔夠大聲。

好想快啲好返。
好想隻左耳快啲聽返嘢。
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撰文 : TOPick柴犬出動

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