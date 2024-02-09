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靚媽精明眼︱反式脂肪慢性堵塞兒童心血管　32款零反式脂肪賀年餅乾【附完整名單】

兒童健康 14:37 2024/02/09

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TOPick檢搜查市面上67款常見餅乾禮盒，結果發現，32款於食物標籤中標明含0克反式脂肪。

【農曆新年2024/全盒/零食/賀年食品】農曆新年不少人都會選擇餅乾或曲奇禮盒送禮，但大家有否留意食物標籤上的反式脂肪一列？長期攝取反式脂肪，會慢性堵塞兒童心血管。為此，TOPick檢搜查市面上67款常見餅乾禮盒，結果發現，32款於食物標籤中標明含0克反式脂肪。

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32款零反式脂肪餅乾名單

食安中心資料顯示，從食物攝取反式脂肪的主要來源是以氫化植物油製成的食物。植物油經過氫化過程後，會由液體轉化為半固體或固體，而反式脂肪亦會同時形成，常見例子有起酥油（Shortening）和人造牛油。

TOPick最近檢視市面67款餅乾，發現有32款標明反式脂肪為0克。不過，家長仍需留意，即使部分餅乾或曲奇標示反式脂肪為0克，但當中含有起酥油或氫化植物油等反式脂肪材料。點擊下圖看0克反式脂肪產品名單：

點擊圖片放大
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營養師教睇營養標籤

營養師吳耀芬（Kathy）曾表示，由於半氫化油能延長食品的保質期，食物更加美味可口，加上成本一般較低，氫化油便被廣泛應用，如餅乾等酥皮食品都有半氫化油，亦因此會有人造反式脂肪。而按現時本港營養標籤制度，每100克含少於0.3克反式脂肪的食品，可在標籤上反式脂肪部分標示為0克。

Kathy提醒，市民選購餅乾食品時，除了可選擇反式脂肪為「0克」的餅乾之外，亦可避免選擇食物標籤上的食物成分中，含有氫化植物油（Hydrogenated vegetable oil）、部分氫化植物油或植物起酥油（Shortening）等字眼的食物。

醫生：長期攝取或引發心血管疾病

兒科專科醫生張傑曾表示，反式脂肪對幼童短期影響不大，但長期攝取會影響新陳代謝，堵塞血管，長期積累於血管內清不走，繼而引發心血管等疾病，建議家長為小朋友選購食品時，應避免買含有反式脂肪的食品。

心臟專科醫生梁達智亦曾稱，反式脂肪除了增加人體壞膽固醇外，亦會減少好膽固醇，增加心血管疾病的風險。

他續指，反式脂肪雖然有分為人造及天然，但兩者都會為身體帶來負面影響，若生活上長期攝取反式脂肪，積聚在血管內會難以排走，嚴重可引致冠心病及中風等問題。

他建議市民應盡量避免食用含反式脂肪的食品，特別是患有膽固醇高、血壓高、糖尿病的人士，即使是新陳代謝速率較快的小朋友及年輕人也不應輕視。

如小朋友年幼時已開始進食含反式脂肪的食品，對血管的傷害更是長遠地累積而成，心血管疾病會更早形成。

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責任編輯：黃諾韶

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