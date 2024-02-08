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【新春好去處】初四賀歲盃17位國際球星同場獻技　票價180元起較美斯表演賽平近8成

社會 18:51 2024/02/08

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年初四將舉辦賀歲盃。（大會提供）

龍年踏入第4天，闊別香港4年的賀歲盃今日（13日）舉行，17位世界球星組成的「世界明星隊」將與本地明星足球隊，將在香港大球場對擂，跟全港巿民喜迎金龍。

「世界明星隊」包括「意大利金童」迪比亞路（Alessandro Del Piero）、「羅馬王子」托迪（Francesco Totti）、前歐洲及世界足球先生、巴西名將的李華度（Rivaldo）、「西班牙神射手」大衛韋拿（David Villa）、「西班牙鐵衛」佩奧爾 （Carles Puyol）、「世界盃功臣」馬特拉斯（Macro Materazzi），再加上曾於98年偕球王施丹奪得世界盃的「法國名宿」羅拔皮利斯（Robert Pires），即隊中的世界盃得主共有7名。

此外，利物浦歐聯冠軍隊長希比亞（Sami Hyypia）、史奈達（Wesley Sneijder）、華朗 （Juan Veron）、文迪達 （Gaizka Mendieta）、摩連迪斯 （Fernando Morientes）、列卡度卡華路（Ricardo Carvalho）、施維斯達（Mikael Silvestre）、堤亞高文迪斯（Tiago Mendes）、門將祖利奧施薩 （Julio Cesar）和大衛占士（David James），亦會訪港獻技。

本地球星方面，香港經典黃金組合「左倫右李」李健和、歐偉倫、一代中場指揮官山度士及港產前鋒「陳7」陳肇麒亦會參與；「兩代鋼門」范俊業及葉鴻輝同場。

主辦方的新聞稿指，這次賀歲盃的合約形式有別於近期的表演賽，是由賽事的主辦單位逐一跟「世界明星隊」的球員獨立簽約，並非以球隊形式洽談合作，形容今次將來港的17位球星對落場獻技均興致十足，加上隊中大部分球員在當打時代都未曾來過香港，對本地球迷而言，肯定是神奇、頂級、超卓的體驗。

門票定價180港元至980元，相較國際邁阿密來港踢表演賽，門票由780元至4,880元，是次賀歲盃的門票十分相宜，平近8成。

新聞稿續指，門票定價老少咸宜，能省下歐洲機票錢，親睹17位世界殿堂級球星的球技與風采，回水機會低但性價比超高。

大會希望藉此機會在賀歲盃這個於香港傳承逾110年的傳統足球賽事中，重新點燃香港人的足球熱情，共同見證賀歲盃再度回歸，為香港注入正能量。

《FWD富衛保險賀歲盃》賽事資料

日期：2024年2月13日 (星期二，年初四)

開賽時間：下午五時

場地：香港大球場

賽事：世界明星隊 對 香港明星隊

票價：港幣180元至980元

售票平台： FWD MAX生活體驗平台

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責任編輯：陳麗娜

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