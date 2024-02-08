  • 12°C
香港時間 : 2024208日 (週四) 19:20
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 美斯 新手爸媽 會員有獎 農曆新年2024 狀王之王 高才通 金像奬2024 中一面試 區區有好校 名校專區
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【申領證件】觀塘人事登記處辦事處6.11起遷往將軍澳總部　即日起接受預約 

社會 18:54 2024/02/08

分享：

分享：

熱門 美斯 新手爸媽 會員有獎 農曆新年2024 狀王之王 高才通 金像奬2024 中一面試 區區有好校 名校專區

入境處處長郭俊峯親自示範使用申請個人證件服務站。(曾耀輝攝)

位於將軍澳的新入境處總部，目前正在完成大樓設備及資訊系統的安裝和測試的最後階段，處方預計今年3月起有關的辦公室和設施將開始陸續搬遷到新總部，並於6月11日起正式為市民提供服務。

新總部將設置全新的「申請個人證件服務站」及「領取個人證件服務站」，進一步運用科技增加處理身份證申請的能力。現時的「申請證件服務站」供市民遞交香港特區護照申請，而全新推出的「申請個人證件服務站」，將集申請身份證及香港特區護照功能於一身。合資格人士可在換領身份證時，以全自助形式遞交其申請，更可以「一站式」同時遞交香港特區護照的申請。領取證件方面，市民可以全自助形式利用全新推出的「領取個人證件服務站」領取身份證和香港特區護照。未來，入境處將持續優化市民使用相關服務的體驗，務求讓他們在辦公時間以外也能使用自助服務站申請或領取證件。  

另外，入境處人事登記處—觀塘辦事處將於6月11日遷往位於將軍澳的入境處新總部，並命名為人事登記處—將軍澳辦事處。市民由即日(8日)開始可以登入網站或透過入境處流動應用程式，預約由6月11日起在將軍澳辦事處辦理身份證申請。 

觀塘辦事處的最後工作日為6月8日，有關觀塘辦事處搬遷後的領證安排，入境處會容後適時公布。至於位於觀塘偉業街宏利金融中心2樓1號鋪位及宏利金融中心A座3樓1B號舖位的觀塘（臨時）辦事處會繼續在原址提供服務，服務時間及範疇維持不變。

人事登記處─港島辦事處

  • 位於灣仔入境事務大樓8樓的港島辦事處會繼續在原址提供服務，服務時間及範疇維持不變。

人事登記處─觀塘辦事處搬遷至將軍澳

  • 位於觀塘偉業街宏利金融中心2樓3號鋪位的觀塘辦事處將於6月11日遷往將軍澳新總部，及命名為將軍澳辦事處，服務時間及範疇維持不變。
  • 由2月8日開始，市民可以登入網站或透過入境處流動應用程式，預約6月11日起，於將軍澳辦事處辦理身份證申請。
  • 而觀塘辦事處將於6月9日起停止服務（即最後工作日為6月8日），有關觀塘辦事處搬遷後的領證安排，入境處會容後適時公布。

人事登記處─觀塘（臨時）辦事處

  • 位於觀塘偉業街宏利金融中心2樓1號鋪位及宏利金融中心A座3樓1B號舖位的觀塘（臨時）辦事處會繼續在原址提供服務，服務時間及範疇維持不變。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

記者：蘇文軒

相關文章

【美斯失場】拒美斯入境香港？　入境處：理解市民不滿但不評論個別個案
今日 18:38
【美斯失場】拒美斯入境香港？　入境處：理解市民不滿但不評論個別個案
【入境年結】去年逾2.1億出入境人次達疫情前7成　內地客入境人次達2,676萬
今日 17:10
【入境年結】去年逾2.1億出入境人次達疫情前7成　內地客入境人次達2,676萬

你可能感興趣

【美斯失場】拒美斯入境香港？　入境處：理解市民不滿但不評論個別個案
今日 18:38
【美斯失場】拒美斯入境香港？　入境處：理解市民不滿但不評論個別個案
【入境年結】去年逾2.1億出入境人次達疫情前7成　內地客入境人次達2,676萬
今日 17:10
【入境年結】去年逾2.1億出入境人次達疫情前7成　內地客入境人次達2,676萬
證件 入境處 觀塘 灣仔 香港 服務 香港特區護照 將軍澳

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載