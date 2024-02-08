【申領證件】觀塘人事登記處辦事處6.11起遷往將軍澳總部　即日起接受預約 

▲ 入境處處長郭俊峯親自示範使用申請個人證件服務站。(曾耀輝攝)

位於將軍澳的新入境處總部，目前正在完成大樓設備及資訊系統的安裝和測試的最後階段，處方預計今年3月起有關的辦公室和設施將開始陸續搬遷到新總部，並於6月11日起正式為市民提供服務。

新總部將設置全新的「申請個人證件服務站」及「領取個人證件服務站」，進一步運用科技增加處理身份證申請的能力。現時的「申請證件服務站」供市民遞交香港特區護照申請，而全新推出的「申請個人證件服務站」，將集申請身份證及香港特區護照功能於一身。合資格人士可在換領身份證時，以全自助形式遞交其申請，更可以「一站式」同時遞交香港特區護照的申請。領取證件方面，市民可以全自助形式利用全新推出的「領取個人證件服務站」領取身份證和香港特區護照。未來，入境處將持續優化市民使用相關服務的體驗，務求讓他們在辦公時間以外也能使用自助服務站申請或領取證件。

另外，入境處人事登記處—觀塘辦事處將於6月11日遷往位於將軍澳的入境處新總部，並命名為人事登記處—將軍澳辦事處。市民由即日(8日)開始可以登入網站或透過入境處流動應用程式，預約由6月11日起在將軍澳辦事處辦理身份證申請。

觀塘辦事處的最後工作日為6月8日，有關觀塘辦事處搬遷後的領證安排，入境處會容後適時公布。至於位於觀塘偉業街宏利金融中心2樓1號鋪位及宏利金融中心A座3樓1B號舖位的觀塘（臨時）辦事處會繼續在原址提供服務，服務時間及範疇維持不變。

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記者：蘇文軒