【極端天氣】路政署：料石澳道2月下旬可重開兩線行車　耀興道3月開一條臨時行車線

▲ 去年9月本港經歷「五百年一遇」黑色暴雨，石澳道發生山泥傾瀉。(政府新聞處圖片)

去年9月本港經歷「五百年一遇」黑色暴雨期間，石澳道和筲箕灣耀興道分別發生山泥傾瀉，路政署指，石澳道加裝迷你樁工程經已大致完成，預計可於2月下旬重開兩線行車；耀興道則3月開一條臨時行車線，目標在今年第二季重開所有行車線。

石澳道在2023年9月8日特大暴雨襲港時發生山泥傾瀉而導致路陷，全線封閉。路政署當時聯同土力工程處展開緊急修復工程，約兩日內重開一條行車線。路政署指，已聯同土力工程處為石澳道全面恢復兩線行車制訂方案，包括在路邊加裝 31 支迷你樁，以鞏固斜坡，同時減少臨時斜坡的傾斜度，以提高安全性，加裝迷你樁工程經已大致完成，預計可於今年 2 月下旬重開兩線行車。另外，路政署已安排承建商清理位於石澳道有關路段的道路排水系統，並於兩線行車道重 開後安排相關集水坑改善工程。

至於耀興道，路政署指，首階段復修包括清理路面上的泥石，繼而在路面適當位置放置貨櫃作阻隔，以防止鬆脫石塊下墜至附近設施造成意外，有關工作已於去年 12 月完成。路政署現正進行第二階段的工作，包括使用大型吊運器械盡量把坡面上的碎石移除；然後用噴漿混凝土穩定山坡上的餘下泥石，再在山坡中腰部分的噴漿混凝土表面用金屬護網覆蓋；同時以岩釘及其他技術鞏固山坡頂上的巨石。餘下第三階段會交由土力工程處再進行其他長遠防治山泥傾瀉工程。

路政署指，現正與土力工程處緊密磋商，目標在第二階段的部分工程完成後及在土力工程處評估為安全的情況下，於2024年3月開通耀興道一條臨時行車線。當第二階段的工程完成後，土力工程處會再檢視及評估天然山坡表面的情況，目標在2024年第二季重開耀興道所有行車線。

分階段為城門河、林村河、大埔河沿岸行人隧道 裝水浸警告系統

另外，路政署會於 2024 至 2025 年分階段為沙田城門河、大埔林村河及大埔河沿岸的部分行人隧道安裝水浸警告系統。當行人隧道內的水位超過水浸觸發感測器預設的高度時，設置在行人隧道的燈箱會顯示警告訊息提示行人切勿進入。

研低窪較高水浸風險的行人隧道加CCTV系統

路政署亦正與機電工程署研究在低窪較高水浸風險的行人隧道加設閉路電視系統，向緊急控制中心 提供行人隧道內的即時資訊，進一步加強行人隧道的水浸監測。

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責任編輯：區綽彥