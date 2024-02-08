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【農曆新年】港府官員及關愛隊繼續家訪　陳國基探少數族裔

政治 19:15 2024/02/08

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陳國基探訪少數族裔。（陳國基FB圖片）

今日是年廿九，政府主要官員繼續與區議員、關愛隊，到多區探訪基層家庭，為他們送上賀年福袋，共慶新春。其中，政務司司長陳國基探訪少數族裔，副司長卓永興則向長者家庭送出親自製作曲奇餅。

陳國基在社交平台分享，今日先探訪印度裔家庭，Shahani夫婦在港居住已有30多年，從事南亞民族服裝貿易和零售生意，亦非常喜歡吃中菜。他們也說，在香港的印度社群經常有不同形式的聚會，鄰里之間亦會互相幫助，大家都視香港為家。

陳國基隨後亦探訪了孟加拉裔家庭，了解他們在香港的生活情況和需要，並送贈賀年水果，表達特區政府的心意。

卓永興親手整曲奇探長者

卓永興親手製作曲奇。（卓永興FB圖片）

卓永興則在社交媒體分享，今日早上先到訪聖雅各福群會，和該會復康中心會員、灣仔區議員和灣仔關愛隊成員，一起製作曲奇餅及包裝賀年食品。其後，他前往自己曾居住8年的勵德邨探訪。

他先後訪兩戶人家，為他們送上福袋，「裡面有圍巾、冷帽、罐頭鮑魚、杞子和聖雅各福群會製作的曲奇和蝴蝶酥等」。另外，他亦特意送上一些傳統賀年食品予老人家，包括年糕、芋片、九江煎堆等，他感謝年輕時默默耕耘為社會服務。

此外，發展局局長甯漢豪、保安局局長鄧炳強、商務及經濟發展局局長丘應樺、創新科技及工業局局長孫東、勞工及福利局局長孫玉菡，亦分別聯同區議員及關愛隊代表落區，探訪長者及基層人士。主要官員明天會繼續探訪基層家庭，為他們送上賀年福袋和節日祝福。

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責任編輯：趙居逸

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