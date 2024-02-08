【美斯失場】「火箭」奧蘇利雲拍片派定心丸　保證3月訪港出戰國際桌球明星挑戰賽

▲ 奧蘇利雲表示相當期待再次來到香港比賽。（大會提供）

相較於美斯日前在香港引起的巨大風波，「火箭」奧蘇利雲則十分的重視香港桌球球迷們。貼心的他，明白球迷們的擔心，身在英國也特地錄製影片大派定心丸，片中向球迷們表示，香港是他最喜愛的城市之一，他相當期待在3月份的「2024香港國際桌球明星挑戰賽」，影片中更保證會為球迷們帶來一場精彩的比賽。

▲ 「2024香港國際桌球明星挑戰賽」將會在2024年3月25至26日在伊利沙伯體育館舉行。（大會提供）

奧蘇利雲得知美斯與國際邁阿密足球隊在香港引起眾多球迷的失望後，展現了他貼心細膩的一面，特別錄製一段影片，向香港球迷們傳遞正能量和安心感，親口保證帶來一場精湛技藝的比賽，呼籲球迷們不容錯過。

主辦單位無疆界體育學院指，在去年12月底，奧蘇利雲和全體比賽選手來到香港舉行記者會，為3月的比賽進行預熱宣傳。親民的他更現場與幸運球迷較量了一番。在這次活動中，他再三強調對於香港桌球明星挑戰賽的期待和重視。這也是他自2022年上次比賽後再次訪港，所以他感到非常期待。

學院又表示，他在12月記者招待會時，也多次表示，不僅希望來香港打球，還想再次體驗香港的美景，因此對於3月來港的比賽非常興奮。學院負責人許正道亦表示，所有球手均已保證會上場比賽，務求為香港觀眾獻上精彩的賽事。

「2024香港國際桌球明星挑戰賽」將會在2024年3月25至26日在伊利沙伯體育館舉行，參賽球手為東道主球手傅家俊、「火箭」奧蘇利雲（RonnieO'Sullivan）、卓林普（JuddTrump）、利素禾斯基（JackLisowski）馬克威廉斯（MarkWilliams）和斯佳輝。是次活動為無疆界體育學院和中國香港文化體育旅遊協會聯合主辦。

門票將於2月23日上午10時於城市電腦售票網發售，分為兩日套票，一天3場比賽套票票價分為$880、$1,380、$2,380、$3,380。詳情見賽事官方網頁。

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責任編輯：陳麗娜