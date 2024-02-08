【醫療事故】廣華男病人呼吸機喉管鬆脫危殆　護士站一度與遙距監察儀器失聯

▲ 廣華醫院發生涉及呼吸機的醫療事故。(朱永倫攝)

公立醫院再發生涉及供氧系統的醫療事故，一名51歲肺結核男病人，入住廣華醫院期間，懷疑呼吸機喉管郁動下鬆脫，但未有醫護聽到警告聲響，遙距儀器亦未有發揮作用，病人一度失去心跳及意識，急救後情況危殆。

51歲帶有肺結核病人於去年12月中入院，因敗血、休克以及肺功能衰竭，需要入住ICU。 病人因病情得到改善，於2月5日下午轉往內科隔離病房。廣華醫院內科及老人科部門主管李家輝表示，病人於2點半轉至病房，當時清醒，醫護人員為病人接駁呼吸機，以及配戴肢體固定帶，其後3時20分離開，並於3時45分再進入病格，當時儀器一切正常。直至下午4時40分，醫護人員發現呼吸機鬆脫，病人失去心跳及意識、急救下情況危殆。

廣華醫院醫院行政總監鄧錦成表示，初步認為病人因為郁動而令喉管鬆脫，脫落少於一小時，需要廠商進一步分析才得悉喉管脫離的時長。他稱，隔離病房需由員工証拍卡，外人能夠進入的機會少，由醫護最後一次檢查，至發現喉管脫落，未有醫護再進入病房，而病房門口閉路電視亦一切正常，因此初步相信病人自行郁動下令喉管鬆脫。而護理部對於約束病人手帶有監察，而駁得太實會影響血液及關節，因此約束帶鬆緊需要作出平衡。

事發當時呼吸機當時有警告聲，不過由於隔離病房設有兩道隔離門，醫護人員未有察覺警示。另外，病房內的維生指數監察儀器、與護士站的遙距連接亦失去聯繫，亦即兩重監察同樣失效。

鄧錦成表示，暫時未了解為何護士站與遙距監察儀器失聯，其他同類儀器未有發現問題，會與廠商再探討，並交由根源事故調查委員會研究。他補充，遙距監察儀於2021年開始運用，於廣華新大樓落成前已有使用，系統亦十分常見，其他病房及醫院均有使用，而使用這套系統前仍已使用同類儀器。

當局表示，病房有7名護士及2名助理員，照顧40名病人，約佔病床總量8成，符合規定的標準。病人需再回到ICU，他未正面回應病人是否昏迷，只稱希望他可以渡過難關，亦已與病人家屬交代事件。他表示，事隔3日後才回應，是因為需與家人交待、以及與生產商作初步分析。

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記者：陳展棋