【夜經濟】「M+夜不同」3.1以新面貌登場　$180體驗香港街頭文化

M+博物館今日(8日)宣布,將於3月1日帶來以全新面貌呈現的 「M+夜不同」,M+屆時會搖身一變,帶來一場大型藝文派對,讓參加者置身於變幻舞動的燈光、節奏明快的音樂中,在展廳穿梭和參與精彩創意活動,並放下工作或生活壓力,品嘗美酒小食,享受與朋友相聚時刻,或與偶遇的人聊天交流,發掘博物館不一樣的一面。活動門票180元,只限18歲或以上人士參加。

是次「M+夜不同」的主題為「穿梭香港街頭」,跨媒體創作單位Yeti Out策劃了一系列活動, 邀請參加者從聲音、影像和文字等媒介,發掘大街小巷的色彩,想像人與周邊環境的呼應互動,共同建構街頭多樣文化。

其中,本地獨立廠牌撒野作風旗下的N.O.L.Y、後龐克樂隊南洋派對,及Yeti Out的Tom Bray和Arthur Bray,將為參加者帶來以都市生活為靈感的音樂表演,一起投身強勁節奏,盡情搖擺。M+的一角亦將變身成街舞競技場,由資深舞者B-Boy ET邀請不同舞團表演較量;作品擁標誌性方格、波浪線條和熒光色彩特色的互動表演藝術家Lousy,則把M+另一角變為遊樂場,以街道上的各種符號為靈感,創作大型跳飛機,邀請參加者一起玩樂。

街道上的視覺元素如字體、排版和顏色如同城市的紋身,形成地方的獨特景觀。藝術家陳俊軒會以此為靈感,設計出一系列仿紋身,讓參加者發揮創意在身上拼貼展示,將身體化為城市的一道風景。

另外,M+設計及建築策展人張俊傑將與多位來自不同領域的街頭文化創作人暢談,從設計的角度討論街頭藝術在視覺文化中扮演的角色。講者包括創作單位Yeti Out創辦人Arthur Bray、美富紋 身創辦人及紋身師Lily Cash與Karl Hung、滑板服裝品牌Victoria創辦人Arthur Leung、年輕本地跨界藝術家OffGod及地下表演活動搞手Kate Woon。來自不同範疇的M+員工亦會分享工作上的點滴、各項挑戰和不為人知的趣事。

「M+夜不同」的設計概念、方向和策劃為M+與Jason Swamy(Do What You Love Asia Ltd)和Hugo Belloy(Dreams and Dreams Ltd)的合作項目,而Studio Raito則負責活動當晚的燈光設計。

M+會員及贊助人可免費參加「M+夜不同」,M+贊助人最多可帶同3位賓客免費參加。公眾可以180元購買「M+夜不同」門票,所有參加者可憑活動門票於活動當晚參觀 M+所有展廳 (包括特別展覽)。此活動只限18歲或以上人士參加,參加者可即場購買各種酒精和非酒精飲料,及精美小食。所有入場人士可換領1張優惠券,以半價購買1杯飲品。

