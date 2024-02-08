紅毯先生丨華仔以經典作《十七歲》宣傳新作　劉德華：大膽向前走

▲ 劉德華電影新作《紅毯先生》。

由寧浩執導，劉德華主演的《紅毯先生》將於2月29日正式上映，今日（2月8日）官方推出一條由華仔經典歌曲《十七歲》包裝戲中內容的MV《17歲（電影《紅毯先生》情懷曲）》。

華仔片中提到：「每次聽到《十七歲》這首歌就會很感慨，從開始演戲到今天，每次都會滿懷期待去面對我的所有角色，這些年過去了我演了形形色色的各種人物，也跟這個時代進行了一次又一次的對話。如果有機會能回到過去，我更想跟第一次演戲的自己說一句話『大膽向前走，你每一次的突破、嘗試都終究會收到回響』。」

MV當中更有華仔奪得金像獎影帝的片段，以及過往經典角色的劇照，包括《投奔怒海》、《天若有情》、《賭俠》、《阿飛正傳》、《烈火戰車》、《龍在江湖》、《暗戰》、《決戰紫禁之巔》、《孤男寡女》、《阿虎》、《全職殺手》、《愛君如夢》、《瘦身男女》、《無間道》、《大隻佬》、《十面埋伏》、《天下無賊》、《投名狀》等。

▲ 劉德華電影新作《紅毯先生》。

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