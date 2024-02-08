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【美斯失場】死忠變Hater怒斥美斯「粉腸」　狠心剪爛多件珍藏球衣

社會 21:45 2024/02/08

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球迷林先生剪爛多件珍藏美斯波衫。(互聯網)

周日(4日)缺陣香港表演賽的阿根廷球王美斯，周三隨國際邁阿密到訪日本友賽神戶勝利船，兼上陣超過30分鐘，引發球迷不滿風波升級。周日賽後離開大球場時怒斥國際邁阿密班主碧咸「回水」的美斯球迷，在社交平台發布影片剪爛多年來購買的美斯球衣，並形容美斯為「粉腸」，發誓此生不再關注他及為他花一分一毫。

美斯球迷林先生當日接受電視台訪問時難掩其憤怒情緒，「3,000蚊睇呢場垃圾波，我真係好嬲，全場幾萬人都好嬲！」他最後更直言「碧咸！回水！」，相關截圖成為網上迷因。

當美斯周三在日本上場後，林先生於社交平台上載影片，指自己成為美斯的球迷10多年，熱愛偶像的程度，連兒子的英文名亦是美斯的名字的Lionel，2022年卡塔爾世界盃時更花費10多萬元飛往當地觀賽，故得知美斯來港後，他與兒子均十分高興，「個仔甚至乎開心咗幾日都瞓唔著。」

美斯球迷林先生對美斯心碎

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多日的期待，結果卻是美斯在香港失場，更甚是其後見到美斯在日本「扭得又射得」。林先生稱十分傷心，「此刻嘅心情好似畀識咗好多年嘅朋友，突然間背後插一刀咁痛苦，點解美斯你要咁傷害我哋？大家都咁愛戴你。」

他續說，自美斯於日本上場一刻，發誓不再關注他及花錢在他身上。影片最後他剪爛多件球衣，包括有國際邁阿密、巴黎聖日耳門及阿根廷國家隊球衣，「以後都唔會再喺呢條『粉腸』使一毫子。」

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