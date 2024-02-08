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【新春好去處】初三農曆新年賽馬日入場送「招財筆」　抽獎贏24K包金擺件

社會 22:38 2024/02/08

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馬會將於年初三在沙田馬場舉行「農曆新年賽馬日」。（資料圖片）

甲辰龍年伊始，馬會將於年初三（12日）在沙田馬場舉行「農曆新年賽馬日」，帶來連場精彩賽事及連串喜慶活動，除了醒獅賀新歲及騎師向觀眾拜年外，綜合匯演暨開幕儀式還請來知名藝人胡楓、薛家燕、吳業坤及周吉佩現場獻唱，與馬迷歡度新春。當日下午3時30分前，在沙田或跑馬地馬場的入場人士，均可獲贈「招財筆」一支，且有機會贏取指定24K包金擺件一份；新春期間賽馬及六合彩，更將發放合共高達1億3800萬元大賞。

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沙田馬場「農曆新年賽馬日」的綜合匯演暨開幕典禮，將於初三上午11時15分，在馬匹亮相圈展開。財政司司長陳茂波會親臨出席開幕儀式，與一眾馬會高層主持醒獅點睛，並於焦點賽事「賀年盃」賽後頒發獎項。

知名藝人胡楓、薛家燕、著名歌手吳業坤與中年好聲音實力唱將周吉佩，亦均會亮相綜合匯演，為現場馬迷獻唱多首金曲；中年好聲音歌手安雅希、顏米羔及劉可，則會於賽事期間，在公眾席鄰近美食總匯「好賞食」的地面投注大堂舞台上獻唱喜慶樂曲，與馬迷高歌同賀新歲。場內又特別安排醒獅表演及騎師拜年賀新歲，祝願市民財源滾滾，暢旺全年。

另外，馬場公眾席廣場設「財來運起桃花園」巨型賀年裝置，讓市民打卡及招運添財增桃花，場內多個位置更有大型風車，祝願市民龍年運轉乾坤。馬會花車參與大年初一新春國際花車巡遊匯演後，亦會移師沙田馬場於初三展出，延續佳節氣氛。多款賀年應節佳餚更於「好賞食」限量供應。

初三在沙田或跑馬地馬場入場人士，均可獲贈「招財筆」一支及即揭即賞抽獎卡一張，揭中抽獎卡即可贏得指定24K包金擺件一份，獎品合共388份，總值逾14萬元。禮品派發至下午3時30分，送完即止。而沙田馬場入場人士，還可參與「沙田馬場日日賞」有獎問答遊戲，首500名按指示最快提交正確答案的參加者，可獲得指定獎品一份。

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馬會指，初三全日共11場賽事，頭場於下午12時30分開跑，焦點為第八場的賀年盃（下午4時05分），沙田馬場於早上10時30分開放入場。當日上午10時至下午3時，提供免費穿梭巴士服務由黃大仙港鐵站（正德街D2出口）前往沙田馬場。

「農曆新年賽馬日」估計以10元一注獨中三T正獎的彩金可高達1,800萬元，而當天四重彩及四連環合併彩池將動用多寶儲備，於第7場及第11場各注入100萬元多寶。六合彩新春金多寶攪珠則將於初五舉行，若以10元一注獨中，頭獎基金估計可高達8,000萬元。

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責任編輯：梁薾心

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