【國家安全】港澳平：美政客與通緝犯相為伍的拙劣表演　終將淪為笑柄

▲ 新華社今日（8日）刊「港澳平」文章，題為《美政客與通緝犯相為伍的拙劣表演終將淪為笑柄》的文章。（資料圖片）

新華社今日（8日）刊「港澳平」文章，題為《美政客與通緝犯相為伍的拙劣表演終將淪為笑柄》的文章。

文中指出，日前，美國國務院某助理國務卿竟公然會見4名被香港警方通緝的外逃反中亂港分子，並對此高調進行宣揚，「這一惡劣行徑暴露出美政客在人權法治問題上一貫的虛偽雙標，終將淪為笑柄。」

文章指，美政客在與那些通緝犯會面後，還肆意抹黑香港警方對外逃反中亂港分子的通緝行動，「恐嚇香港和世界各地人民」。

文中批評，美國自己維護國家安全的法律對「叛亂」、「顛覆政府」以至「叛國」的罪行作出完備的規定，禁止任何人煽動、發動、協助或參與任何反抗美國當局或其法律的叛亂或暴動，或提供支持、援助，但這次美政客所見的4名通緝犯正是涉嫌干犯「勾結外國或者境外勢力危害國家安全」等罪，充分說明在美政客根本沒有甚麼公義標準。

文章提到，美政客的惡劣行徑是對中國國家主權安全的嚴重挑釁，將他國通緝犯奉為座上賓，等同與他國敵人交友結盟，是擺明與他國為敵。「他們真是要以此惡劣行徑來顯示對那些通緝犯的庇護、與中國和香港特區為敵？如果如此，他們就要做好承擔一切後果的準備。」

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責任編輯：區綽彥