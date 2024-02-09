Taylor Swift演唱會丨天后Taylor Swift東京開騷險出意外　BLACKPINK成員Rose專程捧場

▲ 樂壇天后Taylor Swift的亞洲巡唱在東京巨蛋開鑼。

美國樂壇天后Taylor Swift的Eras Tour亞洲巡迴演唱會前晚在東京巨蛋開鑼，一連4場共吸引約22萬歌迷入場朝聖，韓國超人氣女團BLACKPINK成員Rose也到來撐場場。其實Taylor去年在紐約常舉行飯局，每次也邀Rose出席，可見兩位東西方天后十分老友。

這次是她相隔4年再次赴日舉行演唱會，由黃昏6時開騷，Taylor Swift唱足45首新舊歌曲，絕無欺場。她首先以《Miss Americana & the Heartbreak Prince》揭開序幕，並以日語跟歌迷打招呼：「晚上好，歡迎大家來到東京的Eras Tour。」

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Taylor Swift險跌在地上

不過，當她坐在椅子唱跳《Vigilante Shit》時卻發生小意外。從X（Twitter）的一段短片所見，Taylor跳舞演出過程要坐在凳子上，但估計她因錯判與凳子的距離，坐了「空凳」幾乎跌在地上，幸經驗豐富的Taylor及時修正即時退後坐回原位，有驚無險，但她也忍不住露出吃驚表情，歌迷亦為偶像揑一把汗。

就連外媒如英國《每日郵報》也大字標題報道「她幾乎跌落地」，網民紛紛留言：「Taylor身體好強，雙腿肌肉結實，令她可保持平衡，很快就可穩定身體坐回凳子。」、「她的大腿強而有力，就算沒有椅子，一樣可以保持相同坐姿，唱足全首歌曲。」

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