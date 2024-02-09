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派利是︱親戚家原有1女再添雙胞胎　1孩媽煩惱派利是成本大增：應該封幾多錢？

家事百科 10:12 2024/02/09

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親戚家有3孩，1孩媽煩惱派利是成本大增。

【農曆新年/派利是/利是公價】帶小朋友去親友家拜年，當然要派利是給對方孩子，不過若遇到對方子女人數較多，每封利是又應包多少錢呢？近日有內地媽媽就在煩惱相關問題，引起網民熱議。

內地浙江張姓太太近日接受媒體訪問表示，每年過年，作為父母的都要計算利是成本，根據自己孩子收到多少而回多少。

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農曆新年2024丨拜年必讀最強親戚關係圖　免費App教小朋友認識三姑六婆

煩惱利是派幾大封

以往她都會帶孩子到一位親戚家拜年，原本對方只有一名女兒，因此他們互相派給對方孩子的利是都是1000元人民幣（下同）。然而，對方去年生了一對雙胞胎，變相孩子人數突然變成3個，

雖然也為對方感到高興，但光這一家需要給出3個利是，壓力大增。

她仍在煩惱，到底按一名孩子1000元一封、還是3孩合共1000元。她坦言，今年要封的利是數量變多，不得不考慮降低利是金額，但又不知對方會給自己孩子多少錢，擔心少給對方會不好意思。

【派利是習俗與禁忌】

新年習俗｜風水命理師解構派利是習俗+禁忌　新婚夫婦派四封利是有寓意？

不少網民認為，新年利是應該量力而為，甚至有網民表示已跟親存商量好，不互派利是，「你家給500元，我家得回500元，既然這樣，交換來交換去也沒甚麼意思」。另有專家表示，過年派利是應與自己的收入匹配，切勿為了面子逞一時之快，亦不要讓金額淡化了利是的真正寓意。

其實派利是都有學問，由於關係不同，亦有人較陌生較熟絡，一般都會根據相熟程度而決定封利是金額。TOPick早前整合了2024年利是公價給大家參考，讓大家拜年時避免尷尬。

利是公價2024｜親戚保安派幾多？同事仔女都要封？　一文看清利是公價拜年免尷尬

利是公價2024｜親戚$50-$500

為免被親戚嫌錢少、聲氣多多，派利是給親戚的金額最好介乎50至500元，視乎與親戚的關係、相熟程度而定。

利是公價2024｜同事$10-$100

打工仔與同事「日見夜見」，分分鐘見得多過家人，當然要打好關係，所以派利是給同事最好表達到心意之餘，又不會讓人覺得自己孤寒。如果是經常合作的同事，可以封50元至100元，普通同事封20元便可。

利是公價2024｜鄰居$20-$50

農曆新年出門總會與鄰居「撞口撞面」，一般都會向鄰居的子女派20元利是，除非與對方相熟，才考慮封金額大一點的利是。

利是公價2024｜大廈保安$20-$50

每逢新年，任何屋苑、屋邨及公司保安都特別殷勤，甚至有不少生面口保安出現，一般封20元利是便可，如果是平日有主動打招呼和幫忙的保安，就可以考慮封50元以作答謝，新一年大家繼續好相處。

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責任編輯：王明芳

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