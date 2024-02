新年恭賀詞︱龍年說恭賀說話逗利是　教你龍年行大運英文點講

▲ 新年恭賀詞英文說法。

【農曆新年2024/新年英文/學英文】踏入龍年,向長輩親友說好話,表達祝福、增添喜氣。如果想向居於外國的親友,又或在港的外國人朋友分享過年的熱情,可以學習以下的英文吉祥語,除了「Happy Lunar New Year」,其他傳統恭賀說話如何用英文表達呢?

最新影片:

1. 龍年大吉

Wish you a prosperous year of tiger.

3. 龍年行大運

Wish you good luck in the year of the dragon.

3. 龍精虎猛

May you be like a spirited dragon and soaring tiger.

4. 恭喜發財

May you be happy and prosperous.

5. 萬事如意

May everything go well for you.

6. 心想事成

May all your wishes come true.

7. 財源廣進

May wealth come generously to you.

8. 大吉大利

Wishing you great fortune and great favor.

9. 學業進步

I wish you success for your study.

10. 多福多壽

Live long and proper.

責任編輯:王明芳