【新年除夕交通】年三十晚港鐵本地綫及多條巴士綫通宵行駛　東鐵羅湖站往金鐘尾班車延至凌晨2時半開出

▲ 港鐵本地綫將於年三十晚通宵行駛。（資料圖片）

今日（2月9日）是年三十，不少港人選擇外出晚飯，甚至北上消費，本港與內地關口，以及多項公共交通工具都有特別安排，包括港鐵本地綫及部分巴士路綫將於今晚通宵行駛。

港鐵

港鐵所有本地鐵路綫（機場快綫及迪士尼綫除外）、7條輕鐵路綫（505, 507, 610, 614P, 615P, 751及706）將於年三十晚通宵行駛。3條港鐵巴士（506, K51及K54）則會延長服務時間。

港鐵亦會配合羅湖口岸於年三十及年初二晚延長服務至翌日凌晨2時，於該兩晚延長東鐵綫羅湖站過境列車服務時間。北行往羅湖站尾班車將於午夜12時56分由金鐘站開出，而南行往金鐘站尾班車則會於凌晨2時30分由羅湖站開出。東鐵綫落馬洲站不設延長服務，港鐵呼籲乘客留意各站尾班車及口岸關閉時間，把握時間過關。此外，年初二晚其他本地綫不會延長服務。使用東鐵綫延長服務的乘客，尤其是返港的乘客，將不能接駁其他本地綫，港鐵提醒市民預先計劃接駁其他交通工具。

巴士

城巴及九巴9條特別巴士路線將於年初一（2月10日）凌晨提供服務，另有26條巴士路線延長服務時間。

小巴

九龍及新界共10條專線小巴路線將於年三十晚延長服務時間。

電車

年三十晚延長服務時間至翌日凌晨1時。

本港與內地通關安排

羅湖口岸清關服務將於年三十（2月9日）及年初二（2月11日）延長至翌日凌晨2時；深圳灣口岸由年三十上午6時半至年初五晚上12時實施24小時通關；落馬洲管制站農曆新年假期維持24小時運作。

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責任編輯：馮琪雅