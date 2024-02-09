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【新年除夕交通】年三十晚港鐵本地綫通宵行駛　東鐵羅湖站往金鐘尾班車延至凌晨2時半開出

社會 10:44 2024/02/09

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港鐵本地綫將於年三十晚通宵行駛。（資料圖片）

今日（2月9日）是年三十，不少港人選擇外出晚飯，甚至北上消費，港鐵本地綫將通宵行駛，並會配合羅湖口岸於年三十及年初二晚延長服務至翌日凌晨2時，於該兩晚延長東鐵綫羅湖站過境列車服務時間。

北行往羅湖站尾班車將於午夜12時56分由金鐘站開出，而南行往金鐘站尾班車則會於凌晨2時30分由羅湖站開出。

東鐵綫落馬洲站不設延長服務，港鐵呼籲乘客留意各站尾班車及口岸關閉時間，把握時間過關。

此外，年初二晚其他本地綫不會延長服務。使用東鐵綫延長服務的乘客，尤其是返港的乘客，將不能接駁其他本地綫，港鐵提醒市民預先計劃接駁其他交通工具。

至於年三十晚港鐵所有本地鐵路綫（機場快綫及迪士尼綫除外）、7條輕鐵路綫（505, 507, 610, 614P, 615P, 751及706）將通宵行駛。3條港鐵巴士（506, K51及K54）則會延長服務時間。

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責任編輯：馮琪雅

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