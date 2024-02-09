視障音樂專才計劃 | 2024年度躍動旋律音樂會 見證視障人士的音樂天份

心光盲人院暨學校於2月2日在心光學校賽馬會新翼大樓禮堂舉辦視障音樂專才計劃「2024年度躍動旋律音樂會 – Music in Motion」，此音樂會是獲「殘疾人士藝術發展基金」資助三年計劃，音樂會見證視障人士在音樂路上努力的成果。

音樂會由心光盲人院暨學校院長郁德芬博士 BBS, JP致歡迎辭，並邀請了多位嘉賓出席，包括香港大學基金名譽會長莫綺文女士，香港作曲家聯會主席梅廣釗博士，知名音樂監製嚴勵行先生、無限亮項目總監錢佑先生，以及殘疾人士藝術發展基金秘書處劉霽瑩女士。視障音樂家楊恩華(二胡)、丁怡杰(小提琴)及林澤耀(鋼琴)更演繹梅廣釗博士新作《心湖中的喜悅》，演繹多變而複雜的二十世紀新音樂，但亦難不到他們。

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培訓不同能力的藝術專才

心光盲人院暨學校院長郁德芬博士BBS, JP獻辭時說：「今日的音樂會對心光盲人院暨學校而言是進入一篇新的樂章，因為『視障音樂專才計劃』再次獲得香港特別行政區政府『殘疾人士藝術發展基金』三年資助，已經由2020年開始發展第四個年頭。大家來到心光親身感受他們的天賦才華，是一種幸福。」

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其他節目內容涵蓋各種樂器的獨奏和合奏演出，新設鋼琴即興表演、雙重爵士鼓、管樂五重奏的多樣化表演。觀眾能感受到視障人士的音樂天分，他們練習過程一定比健視人士艱辛，但他們堅毅的意志能突破一切。

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