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醫療事故丨5歲男童拔乳齒突失心跳腦死　牙醫：95%乳齒不用拔【附拔乳齒須知】

兒童健康 10:52 2024/02/09

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5歲烏克蘭男童拔乳齒中，突失心跳腦死。

烏克蘭去年12月發生一宗醫療事故，一名5歲男童在牙科診所，進行拔牙手術期間，牙醫為他進行全身麻醉，拔除2顆乳齒。過程中他卻突然心跳驟停，被轉移至深切治療病房後持續昏迷，最終被醫生診斷為腦死，不幸離世。有關男童的死因仍在調查中，而據當地媒體報道，疑與醫生強迫男童戴上麻醉面罩有關。

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據《The Sun》報道，烏克蘭城市利維夫（Lviv）5歲男童Veles在去年12月17日，跟隨父母親前往當地一間私人牙科診所進行拔牙手術，預計要拔除2顆乳齒。

期間男童突然情緒不穩，醫生於是建議為男童進行全身麻醉。男童父母同意，但男童在手術室中非常抗拒，不停反抗，並拒絕戴上麻醉面罩。男童父親事後指控，醫生當時強迫兒子戴上麻醉面罩。而男童母親表示，她曾一度要求停止手術，惟請求最終未被接受。

在手術進行不久，男童母親突然聽到喧鬧聲，約20分鐘後就有急救人員抵達診所，及後男童被轉移至深切治療病房，其後被醫生診斷為腦死，持續昏迷，並需要靠維生設備續命，直到1月13日才被宣告死亡。

男童的父親其後在Facebook發文悼念兒子，寫上：「飛吧，我們的孩子，飛吧…願天堂賜給我們平安。」

據當地檢察官辦公室表示，男童的初步死因是急性肺和心臟衰竭，目前仍在對醫療工作者的行為進行法律評估，釐清相關醫護人員在事件中的責任。

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牙醫：95%乳齒不用拔

據本港衛生署，小朋友的換牙期大約在6歲開始，到12至13歲左右結束。換牙是每個小朋友必經的發展階段，而台灣兒童牙科醫生黃渝聖曾表示，95%乳齒都不用拔。而要大致評斷乳齒是否需要拔腿的標準，是以恆牙牙冠尖端超過乳牙牙冠1/2，乳牙牙根未被吸收，才要考慮拔牙。

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責任編輯：王明芳

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