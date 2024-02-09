聲夢小花丨炎明熹大個女背住公司識囝囝？　Gigi被爆與《造星V》型男互派Like

▲ 「聲夢小花」炎明熹（Gigi）大個女背住公司識囝囝？

現年18歲的「聲夢小花」炎明熹（Gigi）人氣一直高企，ERROR成員保錡也是她的粉絲，大讚對方「唱歌超級超級好聽」，不過能夠得到Gigi歡心的原來是另有其人！

早前，有網民在Facebook「造星評議會」內發文，對於Gigi與一位《全民造星V》參加者互相在IG「秒Like」而大感好奇。

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炎明熹與《造星V》囝囝互Like

網民指：「純粹好奇，Kakit係唔係簽咗炎related公司或者有咩合作，見佢哋呢期大家出post都互相秒Like」，Gigi與鄧家杰（Kakit）互相讚好大家的一些帖文之外，Kakit亦對GiGi的最新發文派心心回應。

18歲的Gigi與20歲的Kakit年紀相近，有交流或互相欣賞或成為朋友也是很正常的事，大家都是相當關心Gigi的一舉一動呢！

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炎明熹與Kakit齊「倒數」

在2023年12月31日晚上，Gigi與魏浚笙（Jeffrey）、《造星5》的Kakit、詹仕偉（Snoopy）及李嘉俊（Carson）一同出席「跨年倒數派對」，Gigi與Kakit就在活動上認識，當時在台上或大合照時，Gigi、Kakit不時也站在一起。

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Kakit無簽ViuTV

Kakit參加《全民造星V》而為人熟悉，他在面試時表演折骨舞，可惜被嫌沒有新意，在臨時要求下即場唱《青春頌》，經過多輪比賽後並成為20強之一、「觀眾投票20強民意排名」第三名，但他未有選擇簽約ViuTV。

另外，他又曾與尹光和黃正宜合作廣告宣傳。

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