女性健康丨每月3次月經兼尿頻　21歲女左眼近失明　求醫揭大腦長3cm腫瘤

月經紊亂勿輕視！廣州一名21歲女大學生自高中起便飽受月經紊亂的困擾，每個月經期可來2至3次，而且有尿頻問題，一天小便10至20次。她最初沒有積極求醫，直至去年雙眼視力亦出現「重影」問題，才慌忙求醫，最終經檢查後，發現她的腦部長有3厘米大的腫瘤。

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綜合內地傳媒報道，21歲的小薇自高中起，月經便來得相當頻密，而且有尿頻問題，即使飲水量並不多，每天小便次數仍可達10至20次。儘管如此，她一直未有正視問題，遲遲未有求醫。直至去年，她的視力突然下降，甚至間中出現「重影」問題，她才意識到身體可能出現問題。

她最初向中醫求助，對方指她問題是缺血所致，僅處方中藥給她服用；而服藥過後，她的右眼雖在一年後不再受到重影困擾，但她的左眼視力卻惡化到甚麼也看不見。

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因此，小薇在家人陪同下終於前往當地大醫院進行腦掃描檢查，並發現她的視神經與視交叉神經之間，竟長了一顆最大直徑3厘米、約鵪鶉蛋大的垂體瘤。由於情況緊急，醫生馬上安排她進行切除垂體瘤手術，慶幸手術相當成功，小薇之後各項指標亦恢復正常。

每100人中約有5人患病

本港神經外科專科醫生黃海東曾接受訪問指，腦下垂體位於腦內，約為一粒蠶豆般大小，位於髗底中央的位置，接近視覺神經。而腦下垂體瘤很多時是體積較小的瘤，較常以「瘤的大小」及「是否功能性」作分類：

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黃醫生指，腦下垂體瘤大多為良性瘤，並非腦癌，估計每100人中，有5至6人患腦下垂體瘤，男和女的發病率比例接近1︰2，大多是於30至40歲後病發。而在功能性腦下垂體瘤中，最常見是催乳激素瘤，「女士生BB後，催乳激素的作用是刺激乳房增大及產生母乳，在催乳激素瘤患者身上，如催乳激素分泌受影響而令催乳激素的水平過高，可能會令月經失調。」

他續稱，一般而言患腦下垂體瘤的死亡率不高，但其所引起的功能性影響，或會影響患者的生活質素，當中如腫瘤壓着視覺神經，便有機會影響視力，「20%至30%腦下垂體瘤在5至10年間變大，若很遲發現，腫瘤的體積變得很大，可能會令視覺出問題，或導致腦積水，可能會有生命危險。」而腦下垂體瘤與家族病史沒有很大關係，也沒有預防方法，一旦發現患病，醫生會根據腦下垂體瘤的種類及患者的病情，從而選擇合適的治療，包括做手術，藥物治療以及監察治療。

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