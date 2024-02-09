兒童健康｜6大賀年食品易鯁喉可致窒息　把握黃金時間4招急救保命

▲ 6大賀年食品易鯁喉可致窒息，把握黃金時間4招急救保命。

【農曆新年2024/全盒糖果/零食/賀年食品/鯁喉】農曆新年，小朋友最愛吃全盒糖果和賀年食品，不過家長要留意，部分食物有鯁喉風險，假如錯過黃金急救時間，有機會導致窒息，甚至奪命。食物安全中心曾列出6款容易鯁喉的食物，當中有一款糕點屬於高危。有急症室醫生亦分享正確急救4招，指一旦用錯方法處理，恐將食物愈推愈入，反令傷者更危險。

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6大賀年食品易鯁喉

食品中心指出，由於小朋友呼吸道和食道較幼細，而長者吞嚥能力可能下降，咬碎或咀嚼食物嘅能力較弱，一不留神便容易鯁喉，進食以下食品時應加倍注意：

年糕

湯圓

果仁

硬糖

棉花糖

杯裝蒟蒻啫喱

食安中心又提醒，進食時應坐定定，細細啖慢慢吃，期間不要做危險動作，例如邊食邊玩等。

醫生︰食物跌入氣道後易阻塞

兒科專科醫生劉成志曾接受TOPick訪問指出，年紀愈小的孩子，氣道愈小，食物跌入氣道後更易阻塞，故建議要切細食物予幼童進食。他又指6個月大以上的嬰兒，開始可吃固體食物，2歲前也應剪碎食物，2歲後也應該切碎點、讓小孩慢慢適應。此外，兒童不專心或心急進食，容易誤將食物吞進氣管。

專家教急救大法

有急症科醫生指出，因鯁喉而昏迷，首3至5分鐘是救人黃金時間，在等待醫護人員到場之前，身旁的人可以把他的身體稍微傾前，然後在背部「雞翼位」中間用掌心大力拍打一下，令對方吐出食物。

不少人情急之下，可能會將手指伸入兒童喉嚨，試圖挖出食物，醫生指做法大錯特錯，因有可能將食物愈推愈入，反令傷者更危險。以下是4招急救法：

第1招：

小孩一旦懷疑出現鯁喉，可鼓勵他用力將鯁塞物咳出來。

第2招：

若孩子臉色變青、甚或變藍，以及無法說話，應盡快報警、召喚救護車求助。

第3招：

小孩一旦嚴重鯁喉，可嘗試在小孩背部上半部中央部分、大力地用手連續拍打約5次，協助小孩吐出阻塞氣管的食物。

第4招：

一旦拍背無效，施救者也可面對哽喉小孩的正面，在小孩胸口底部兩邊肋骨交匯的中央位置，以手掌用力按壓，希望藉增加胸腔內壓力，令小孩吐出氣管內的食物。

常見高危食物

除了以上6款賀年食品，下列6款食物同樣高危，家長應加倍注意。

提子

麻糬

丸類食物

糯米飯

花生

角仔

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責任編輯︰王明芳