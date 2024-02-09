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賀歲片丨《臨時劫案》郭富城林家棟任賢齊新年竹戰　姜大衛姜卓文曾比特魚蝦蟹開局迎新歲

娛樂 11:21 2024/02/09

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賀歲片《臨時劫案》的郭富城、林家棟及任賢齊竹戰。

郭富城、林家棟及任賢齊在賀歲片《臨時劫案》中想盡辦法，解脫經濟困境，主動、被逼、半推半就成為劫案悍匪，無非皆是受男人之苦所困惑，有錢可以解決大部份問題，而最大問題就是無錢。

要食大茶飯，除了非法勾當，還可以怎樣？3人趁農曆新年，開枱打麻雀發新年財，一齊食大茶飯。

臨時劫案丨林家棟為搵錢曾打四份工　任賢齊豪擲百萬犒賞員工

林家棟

玩魚蝦蟹姜大衛做莊

難得3位重量級巨星落場竹戰，他們代入戲中角色，城城飾演的梅藍天雖然勇猛，但仍要迎難而上，面對逆境牌，不過就依然保持禮貌，城城說：「既然對家自摸，梗係要畀錢你啦﹗講多謝﹗」家棟飾演的笠水，章章被諸難怪無心機，家棟說：「我冇錢喎﹗打牌嚟玩吓咋，唔係咩叫衛生麻雀，衛生係唔使錢喎。」

小齊飾演的冇用輝，不懂打麻雀，兼且鋪鋪遇上冇用牌，說：「我點解好人做唔好，壞人做唔到，打牌都糊唔到。」3人本着萬事不放棄精神，最終一2一起極地翻身，一齊食奇牌來個大逆轉，由無啖好食，最終成為大贏家食大茶飯，一齊豪食盤菜迎接新年。
 
《臨時劫案》趁農曆新年在不同媒體及商戶平台送魚蝦蟹套裝，而姜大衛（John）、姜卓文及曾比特亦率先試玩，由John哥做莊，姜卓文、曾比特重注買爆莊家，率先發個新年財。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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