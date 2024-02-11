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獨家新年專訪丨胡定欣難忘新年要跪地斟茶　 親爆與「對象」發展進度

娛樂 11:00 2024/02/11

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熱門 美斯 新手爸媽 會員有獎 農曆新年2024 狀王之王 高才通 金像奬2024 中一面試 區區有好校 名校專區

胡定欣分享新年難忘事。

視后胡定欣近年事業成績備受肯定，去年更首與「胡說八道」好姊妹開演唱會，忙過不停。

向來孝順的定欣在農曆新年留港陪家人度歲，自言生於傳統家族的她，最難忘小時候新年要跪地向長輩斟茶，又指新一年想拒絕再收表兄弟姊妹利是；至於「Dry」足多年的定欣，似乎龍年有望「脫單」，冧爆甜笑指與「對象」傾得幾好，接受TOPick專訪表示：「我覺得好就得。」

今日大年初二（2月11日）視后胡定欣祝TOPick的讀者：「龍年身體健康﹑心想事成﹑萬事如意﹑行運一條龍。」

胡定欣認「胡說八道」演唱會唔夠喉　盼盡快再開騷成員齊集

傳統家庭長大 難忘新年跪地斟茶

談到農曆新年，生於大家族的定欣十分注重這個節目，她透露由小時候開始，每年的初一至初三也會留港與家人團拜：「特別是初一，小時候我住唐樓，我的太公也同住一棟，所以每逢初一的時候，一起床就要到太公家拜年。雖然太公已經離世，但我們仍繼續保持這個傳統，整個家族一起團拜，而且我家族真的有很多人，每次團拜至少有6圍一起聚餐，非常熱鬧。」

定欣指最難忘小時候要跪地向長輩斟茶：「全部人也要斟茶給太公，尤其是我們小朋友要跪地斟茶，之後要說一些祝賀說話，也要斟給長輩，所以我家中是很傳統。」

定欣指每年的初一至初三必定會陪家人。（陳慧安 攝）

嫲嫲親自爆炮製糕點  母親廚藝高手

除了傳統習俗外，新年必定會吃不少美味可口的菜式，定欣指其嫲嫲每逢到新年也會忙過不停，全因所有糕點也會親自落手炮製：「蘿蔔糕﹑年糕以及馬蹄糕，因為她知道我特別喜歡吃馬蹄糕，還有醋雞，所以她一定會弄，家人十分重視這個節日。」

定欣續指一家人聚在一起團團圓圓，便是最開心的事：「大家會打麻雀，雖然我不懂，但我也會與表兄弟姊妹玩魚蝦蟹﹑啤牌和逗利是，因為家中長輩多，所以也收到不少利是，氣氛很好，大家也很高興。」

除了嫲嫲為「糕點擔當」外，定欣的媽媽同樣是廚藝高手，在新年會炮製不少考功夫菜式：「因為家人在海味店舖工作，媽媽會煲靚湯，又會煮一些傳統菜，例如髮菜蠔豉﹑海參﹑鮑魚等，連個調汁也十分講究，所以她見到我們吃清光，就是最開心。」

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想拒絕再收利是？

談到定欣逗足多年利是，她自言想拒絕再收，全因她是家族中的大表姐：「我的表兄弟姊妹有7個，他們全都已結婚生了朋友，近年開始不想他們再封利是給我，因為我是大表姐，加上我覺得派利是應該由長輩封，所以我覺得今年表兄弟姊妹可以不用派給我。」

她續說：「雖然我還未對他們說，但其實這幾年心底裏也有些不好意思，不過他們派的時候也十分開心，即使也會有說話我聽，叫我不要再收，所以自己都有一些矛盾，因為他們派給我也是一種祝福，我又不想新年拒絕他們的好意，但又覺得自己是大表姐，不好意思再收。」

定欣原來是家中的大表姐。（陳慧安 攝）

買桃花經歷

新年很多人也會買桃花催旺姻緣和人緣，定欣透露雖然今年沒有買，但以前也曾有買，並憶述：「我首次買桃花是在維園自己買再搬回家，那棟不是很大，約3﹑4呎，因為當時的屋企放不到那麼大，那時又覺得買桃花要親力親為，所以就自己搬，現在回想也覺得很好笑。」

她指之後搬了一間大屋，再買了一棟與自己高度差不多的桃花：「一買就買了3年，而且做我們這行桃花也很重要，希望人緣和事業也好，又可以增添新年氣氛。」

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刻意減產? 

至於去年在工作方面，定欣僅拍攝了劇集《巾幗梟雄之懸崖》和開了「胡說八道」演唱會，感覺上近年逐漸減產，對此她解釋表示：「其實我沒有刻意（減產） ，當然我承認較以前的產量少了，因為那時是搏殺期，一年至少也有拍兩部劇。其實以前一套25至30集的電視劇集拍3個月就完，現在一套30集的劇，至少要拍5至6個月，所以如果我一年拍兩套劇，根本沒有休息時間，亦做不到其他事。」

她直言：「我覺得真的遇到適合的劇本角色，一定會去拍，但自己也順其自然，有適合我就做好它，反而我現在的心態不想只是拍劇就佔據了自己一年的時間，好像我今次拍完《巾幗》就去做『胡說八道』演唱會，我覺得很開心，因為演唱會一直計劃籌備了很久，大家要夾個檔期也真的不容易。」

定欣希望龍年角色有新嘗試和做好「胡說八道」演唱會。（陳慧安 攝）

望與好姊妹開巡迴演唱會

2024年展開，一切「重生」開始，定欣望能在角色上遇到新的挑戰和嘗試，而且「胡說八道」演唱會愈做愈好，可透過這個舞台呈現到不一樣的胡定欣。

她自言近這幾年也有上唱歌班，想借機會測試自己的表現能力，反而多年沒有跳舞，對此較沒信心：「雖然我以前參加過跳舞比賽拿過不俗的成績，大家也覺得我有個底子，但我為了這個騷也有上過跳舞堂，當時覺得自己很像廢了武功，不太敢跳，又覺得跳舞與我已經沒有一個關係，不過之後練練下又有那種感覺，直至開騷出到來的表現也很順利，那團火簡直返回來。」

定欣續指與各成員已籌備在東南亞開騷，望自己之後能夠多點時間排舞，有多些表演呈現給觀眾。

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與「對象」發展進度

作為「單身筍盤」的定欣，適逄團拜例必被問到感情事，對此她笑言聽得太多年已經「免疫」：「不過我知道他們也是關心我。（父母有否催婚？）平時也沒怎樣問，不過新年也會借意講句希望我找到對象，但他們從來也不會給壓力我。」

不過早前她自爆有啱傾的異性朋友，問到與對方的進展如何，定欣笑不攏嘴：「傾得幾好，順其自然。」

至於問到對方是圈內還是圈外人，她則「封嘴」不願透露：「我覺得感情事也是想好好地保護，要經營得很穩定才是首要條件，當然能夠與大家分享，我一定會。（對象很高質？）我覺得好就得。」相信大家也期待她早日有好消息公布！

化妝：Cyrus Lee 

髮型：Matt Chiu XENTER SALON

場地：Madame Fu-Grand Cafe Chinois

記者：陳曉柔

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